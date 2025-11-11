Lâm Dông accueille pour la première fois le Festival international du thé

Le tout premier Festival international du thé - World Tea Fest 2025 - a débuté le 11 novembre dans la province de Lâm Dông. Ce festival d'envergure mondiale, qui se déroulera sur près d'un mois, promet quatre records : une performance de préparation de thé par 1.111 jeunes femmes, la présence d'une usine de thé centenaire encore intacte, la participation de reines de beauté de 80 pays, et l'exposition de 1.000 théiers centenaires.

>> Lâm Dông intensifie la régularisation de sa flotte de pêche

>> La fête Katê en effervescence au sein de la communauté Cham

>> Dà Lat parmi les meilleures destinations au monde pour admirer le lever du soleil

Photo : CTV/CVN

Le 11 novembre même, un premier événement s'est tenu à la Maison du thé de 1927 (280, rue Trân Phu, quartier B'lao), avec une exposition et l'ouverture d'ateliers de création artistique (photographie, musique, peinture...) consacrés à cette usine. Il s'agit de la plus ancienne usine de thé du Vietnam, détenant le record de 100 ans de machines et d'équipements d'origine depuis sa fondation en 1927.

Cet événement est organisé par le Comité populaire provincial de Lam Dông en collaboration avec la Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank), la marque Doi Dep, la Lam Dong Tea Joint Stock Company et l'organisation Miss Cosmo, et propose de nombreuses activités promettant un espace culturel, économique et artistique riche en identité.

Selon le comité d'organisation, le festival se dérouler du 11 novembre au 7 décembre, avec un accent particulier du 5 au 7 décembre. Il comprendra de nombreuses activités phares offrant un panorama complet de la culture et de l'économie du thé, et réunira des événements majeurs à forte dimension internationale, notamment : l'exposition "Tea Gallery" sur l'expérience technologique de la culture du thé vietnamien et international ; le "Tea Connect", un événement de diplomatie du thé avec la participation de 60 ambassadeurs étrangers ; le "Tea Expo", un salon international du thé ; le "Tea Summit", un sommet de haut niveau sur la stratégie de développement de l'industrie du thé ; le "Tea Carnival", un festival de rue et de culture du thé ; le "Tea Fest", un grand concert combiné à un défilé d'ao dai avec 80 candidates de Miss Cosmo Monde ; le "Tea Travel", une expérience des zones de culture de l'écosystème du thé ; le "Tea Talk", un échange et un partage de la culture et de l'entrepreneuriat avec des étudiants universitaires...

Selon Mori Kazuki, directeur général de la société par actions Lam Dong Tea (Ladotea), la province de Lâm Dông est une terre surnommée le "paradis du thé", où la tradition et la culture du thé sont préservées et développées. Il a souligné que le festival incarnait "une vision de connexion culturelle mondiale à travers le thé, symbole de paix, de coopération et de développement durable".

Selon les documents historiques, le théier est apparu pour la première fois sur les terres de Lâm Dông au début de l'année 1927, introduit par un citoyen français, Romoeville, qui a commencé à le cultiver dans la région de Câu Dât-Dà Lat. En 1954, la province de Dông Nai Thuong (une partie de l'actuelle province de Lâm Dông) comptait jusqu'à 409 grandes et petites plantations, principalement de thé et de café. En 2022, Lâm Dông est devenue la plus grande région productrice de thé du pays avec une superficie de près de 26.000 ha et une production de plus de 182.000 tonnes.

Cependant, en 2025, la superficie des théiers dans toute la province ne sera plus que d'environ 12.000 ha de matières premières. Les raisons avancées sont la pression concurrentielle d'autres cultures à plus forte valeur économique ; le fait que l'industrie du thé se concentre toujours sur la production brute, sans investir suffisamment dans la transformation profonde et la diversification des produits pour créer une valeur plus élevée pour le marché d'exportation... En particulier, les entreprises de production et de transformation du thé rencontrent encore des difficultés pour accéder aux grands marchés et sont exigeantes en matière de qualité et de normes.

C'est pourquoi le comité d'organisation du Festival souhaite promouvoir fortement les activités de promotion commerciale internationale, élargir les marchés d'exportation et augmenter la valeur économique des produits de thé de Lâm Dông ainsi que du Vietnam.

VNA/CVN