Hô Chi Minh-Ville

Exposition conjointe de Matthieu De Oliveira et Jean-Yves Lucas

Du 12 au 15 novembre, la première exposition commune du photographe Matthieu De Oliveira et du peintre Jean-Yves Lucas se tiendra à l'IDECAF (31, rue Thai Van Lung, Hô Chi Minh-Ville), sous le titre “D’un instant à l’autre”.

>> Exposition de marionnettes : un rendez-vous culturel de la Foire d’automne 2025

>> Les beaux-arts contemporains vietnamiens enchantent à l’Asian Art de Londres

>> Le Jardin du Bonheur s'expose à Hô Chi Minh-Ville

Les deux artistes ont déjà exposé ensemble en France et, plus récemment, les 1er et 2 novembre, dans la ville d’Uzuki (Japon).

Matthieu De Oliveira, né en 1973, a été assistant artistique au musée Palais de Tokyo (Palais du Musée d’Art Moderne). Il a également travaillé comme assistant technique chez Fuji Film, spécialisé dans le développement et l’agrandissement des photos issues d’appareils argentiques.

Depuis 2021, il est formateur en techniques de tirage argentique dans un établissement rattaché à l’École des Beaux-Arts de Rennes. Il a participé à de nombreuses expositions artistiques en France et au Japon.

Jean-Yves Lucas, né en 1955, est retraité depuis 2020, après 42 années d’enseignement des arts plastiques dans des classes spécialisées d’un lycée à Laval, ainsi que dans deux universités, à Rennes et au Mans.

Durant sa carrière, il a été membre du jury des concours annuels du CAPES dans le système éducatif français.

Depuis 1989, Jean-Yves Lucas a participé à plus de trente expositions en France, en Espagne, en Pologne, en Allemagne et au Japon.

Après de nombreuses collaborations, comme une évidence naturelle, deux âmes partageant la même conception du temps se retrouvent pour l’exposition “D’un instant à l’autre”.

Animé depuis le lycée par une passion toujours vive pour la photographie argentique et l’art de la photo en noir et blanc, Matthieu De Oliveira considère l’objectif de son appareil comme une fenêtre ouverte sur le monde.

À travers ses photographies de paysages urbains et marins, il cherche à évoquer un univers onirique, où réalité et légende s’entrelacent, invitant le spectateur à explorer le monde intérieur qui habite le monde extérieur.

Par ses images, Matthieu De Oliveira souhaite offrir au public non seulement une vision, mais une ouverture sur les mondes possibles qui se cristallisent dans chaque instant.

Texte et photos : Minh Thư/CVN