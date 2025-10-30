Le Vietnam et la communauté internationale appellent à la levée de l'embargo contre Cuba

Les 28 et 29 octobre, à New York, la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies a examiné et adopté la résolution annuelle intitulée "Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis".

Selon le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à New York, la résolution a été approuvée par 165 voix pour, 7 contre et 12 abstentions, illustrant une fois encore le rejet quasi unanime de la communauté internationale face à une politique unilatérale en vigueur depuis plus de soixante ans.

Le rapport du secrétaire général de l'ONU et l'intervention du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, soulignent que les sanctions américaines, jugées injustifiées, portent gravement atteinte aux droits au développement, à la santé, à l'éducation et à la sécurité alimentaire du peuple cubain, causant des pertes estimées à 7,5 milliards de dollars entre mars 2024 et février 2025, soit une hausse de près de 50 % par rapport à l'année précédente.

De nombreux pays et groupes régionaux ont dénoncé l'embargo, le qualifiant de violation de la Charte des Nations unies et du droit international, tout en appelant Washington à mettre un terme à cette politique obsolète et à retirer Cuba de la liste des "États soutenant le terrorisme".

Prenant la parole lors de la séance, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a réaffirmé la solidarité et le soutien constants du Vietnam à Cuba. Il a appelé à la levée totale et inconditionnelle de l'embargo, rappelant que la normalisation des relations Vietnam - États-Unis, trente ans après la fin de la guerre, constitue un exemple éloquent du pouvoir du dialogue et de la réconciliation fondés sur le respect mutuel.

Le représentant vietnamien a assuré que le Vietnam demeurerait aux côtés de Cuba dans la défense de son indépendance, de sa souveraineté, ainsi que de son droit à l'autodétermination et au développement.

Il a souligné que la résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU reflète non seulement la solidarité internationale envers Cuba, mais aussi l'attachement aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, du droit international et de la conscience humaine.

