Hô Chi Minh-Ville célèbre 75 ans de liens Vietnam - Slovaquie

L'ambassade de Slovaquie au Vietnam a organisé, samedi 8 novembre à Hô Chi Minh-Ville, la Journée de la culture slovaque dans le but de promouvoir la culture traditionnelle slovaque auprès du public vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Cet événement s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Slovaquie (1950 - 2025).

Au cœur de cette manifestation, l'exposition photographique et artistique "Party au XXIe siècle" a captivé les visiteurs. Ce projet singulier, qui en était à sa 80e présentation mondiale et a déjà attiré près de deux millions de visiteurs, est une fusion de photographie, de peinture faciale, de peinture et d'ethnographie. Il a dévoilé 58 œuvres dédiées au "Party", un bandeau orné traditionnel qui symbolisait les femmes célibataires aux XIXe et XXe siècles en Slovaquie, et qui était un élément central des coiffures de mariage et de fête.

Le public de Hô Chi Minh-Ville a eu l'opportunité d'apprécier des éditions spéciales de ce projet et d'échanger avec ses créateurs : les photographes Zuzana Senasiova et Lubomir Sabo, ainsi que l'ethnographe Katarína Sabova.

Parallèlement à l'exposition, la journée a été marquée par un concert multimédia exceptionnel. Intitulé "Andy Warhol - Les chants de ma mère Julia - Retour aux sources", ce spectacle émouvant a été interprété par Igor Kucer, un chanteur d'opéra slovaque de renommée internationale.

Marian Veres, chargé d'affaires de la Slovaquie au Vietnam, a souligné l'objectif principal de cette initiative : offrir au public vietnamien un aperçu des richesses de la culture slovaque, et ainsi renforcer les liens de compréhension mutuelle, de solidarité et d'amitié entre les deux nations.

La Journée de la culture slovaque avait précédemment obtenu un vif succès à Hanoï le 6 novembre, témoignant de l'intérêt grandissant pour la culture slovaque.

VNA/CVN