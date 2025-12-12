Présentation de technologies pour la transformation numérique

Le 11 décembre, le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville a inauguré le Salon des technologies et équipements (Techmart) spécialisé dans la transformation numérique pour le développement d’une ville intelligente en 2025.

L'événement se déroule les 11 et 12 décembre au Centre d'information et des technologies de Hô Chi Minh-Ville et en ligne sur la plateforme techmart.techport.vn. Plus de 100 technologies et équipements, provenant de 50 instituts, écoles, et entreprises nationales et étrangères, sont promus et commercialisés lors de ce programme.

Le Techmart de cette année présente quatre groupes de technologies liés aux domaines prioritaires de transformation numérique de la ville : Gestion urbaine intelligente, Santé, Éducation et Tourisme. Ces technologies ne servent pas uniquement des domaines distincts, mais contribuent également à un écosystème de ville intelligente complet, visant un modèle de ville fonctionnant par la connexion intelligente de données et centrée sur ses citoyens.

Le groupe de technologies pour la gestion urbaine intelligente présente des solutions de surveillance et de pilotage basées sur le Big Data et l'Intelligence Artificielle, ainsi que des technologies de soutien à la gestion des infrastructures, de l'environnement et du trafic urbain. On retrouve notamment le Système de transport intelligent (ITS); la surveillance de la sécurité urbaine par l'IA; les solutions SIG (GIS) et de cartographie numérique; et des plateformes de gestion urbaine centralisée, entre autres.

Le groupe de technologies pour la santé comprend des solutions et des plateformes de données intelligentes pour optimiser les activités d'examen et de traitement médical, améliorer la qualité des soins de santé communautaires tels que les dossiers médicaux électroniques - dossiers de santé personnels (EMR, PHR); Telehealth & Telemedicine Agent (examen et conseil à distance, surveillance de patients à distance par l'IoT); et l'IA pour l'analyse d'images médicales.

Le groupe de technologies pour l'éducation propose des solutions technologiques pour l'innovation des méthodes d'enseignement, la gestion éducative et le développement de ressources humaines de haute qualité, comme le Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS); la classe intelligente; et la GenAI pour l'éducation.

Les technologies pour le tourisme incluent des solutions pour améliorer l'expérience numérique des visiteurs, la qualité des services, et la promotion des destinations, telles que la VR/AR; l'IA suggérant des itinéraires personnalisés; et l'application Smart Tourism "All-in-one".

Parallèlement à l'exposition, le Techmart de cette année organise 14 séminaires pour présenter et démontrer de nouvelles technologies. De plus, une zone de consultation technologique, animée par 8 experts issus d'instituts et d'écoles, apportera un soutien aux unités concernant leurs besoins d'investissement, le choix de solutions et le déploiement de technologies de transformation numérique.

Lors de cet événement, le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville a lancé la nouvelle interface du Portail d'information sur l'innovation et le transfert de technologie (Techport.vn). Il s'agit d'une Bourse de technologies en ligne, un point de contact pour connecter l'offre et la demande technologiques en recevant les besoins des organisations et des entreprises, et en fournissant un environnement de transaction en ligne. Cela permet aux entreprises de choisir des solutions appropriées et aux localités de disposer d'une base de référence pour des modèles et des technologies typiques, nationaux et étrangers.

Nguyên Huu Yên, directeur adjoint du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la science, la technologie et l'innovation ne créent de la valeur que lorsqu'elles sont largement appliquées dans la pratique, contribuant à améliorer la qualité de vie des citoyens, à accroître l'efficacité opérationnelle de l'administration et à générer un moteur de développement pour la communauté des affaires.

L'événement vise à créer un espace de connexion, de partage et de coopération, à relier l'offre et la demande, en transférant les technologies des instituts, des écoles et des entreprises vers les unités ayant des besoins d'application. Par conséquent, cette activité favorise la transformation des idées en solutions, la connexion des transferts de technologies, et contribue à la stratégie globale de transformation numérique, aidant ainsi la ville à progresser plus rapidement sur le chemin du développement de la ville intelligente.

Texte et photos : Quang Châu/CVN