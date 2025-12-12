Le marché automobile roule au ralenti malgré l’essor des marques importées

Les ventes de voitures importées ont continué de surpasser celles des véhicules assemblés localement entre janvier et novembre, enregistrant une hausse de 17% à 173.252 unités, tandis que l’assemblage national a reculé de 3%, selon les données de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).

Il s’agit du neuvième mois consécutif où les modèles importés dominent le marché.

Les membres de la VAMA ont vendu 328.669 véhicules au cours des onze premiers mois de 2025, soit une augmentation de 6,5% par rapport à l’année précédente. Cette évolution témoigne de la transformation des préférences des consommateurs et d’une meilleure disponibilité des importations entièrement assemblées suite à la stabilisation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pour le seul mois de novembre, les membres de la VAMA ont livré 39.338 unités, soit une hausse de 4% par rapport à octobre, mais une baisse de 11% sur un an. Les voitures particulières sont restées la catégorie la plus importante avec 28.557 unités, en progression de 5%. Les véhicules utilitaires ont atteint 10.273 unités, tandis que les véhicules spéciaux ont reculé de 3% à 488 unités.

En novembre, les véhicules assemblés localement ont totalisé 18.370 unités, soit une hausse de 7% par rapport au mois précédent. Les importations ont atteint 20.968 unités, en progression de 1%.

Les SUV ont continué de dominer la demande, avec 9.870 unités vendues en novembre. Les modèles hybrides ont totalisé 1.340 unités, un chiffre légèrement inférieur à celui d’octobre, mais toujours supérieur de 4% à celui de l’année précédente. Les ventes de véhicules électriques à batterie auprès des membres de la VAMA sont restées nulles en novembre.

De janvier à novembre, les ventes de voitures particulières ont reculé de 1%, tandis que celles des véhicules utilitaires ont bondi de 29% et celles des véhicules spéciaux de 70%.

Selon les analystes, les modèles importés continuent de gagner du terrain grâce à la reprise des chaînes d’approvisionnement et au retour à la normale des livraisons, ce qui confère aux marques internationales un avantage concurrentiel avec une gamme plus étendue de SUV high-tech, d’hybrides et de voitures haut de gamme.

Parallèlement, les assembleurs nationaux sont confrontés à la hausse des coûts des pièces détachées, de la logistique et de la main-d’œuvre. Le faible taux de localisation, d’environ 10 à 15%, rend leurs produits moins compétitifs que les véhicules en provenance de Thaïlande et d’Indonésie, où l’absence de droits de douane à l’importation, prévue par l’ATIGA, maintient les prix bas.

Les données de la VAMA excluent plusieurs grandes marques, dont VinFast, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Nissan, Subaru, Audi et Jaguar Land Rover, ce qui signifie que la demande réelle du marché est supérieure aux chiffres publiés par l’association.

Malgré la période des achats de fin d’année, le moral des consommateurs reste morose, ces derniers hésitant à effectuer des achats importants. Toyota a dominé les ventes des membres de la VAMA avec 7.731 unités vendues en novembre, un chiffre stable par rapport à octobre et en baisse de 11% sur un an. Kia a enregistré la plus forte progression mensuelle, avec une hausse de 26% à 2.961 unités.

Les observateurs du marché anticipent des promotions plus importantes et le lancement de nouveaux modèles en décembre pour soutenir les ventes pendant la haute saison.

VNA/CVN