Hô Chi Minh-Ville durcit le ton contre la pêche INN

Lors d’une conférence bilan tenue le 11 décembre, les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont réaffirmé leur détermination absolue à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en ligne avec l’objectif national de faire retirer le "carton jaune" de la Commission européenne et d’assurer un développement durable du secteur.

Selon un rapport présenté par Trân Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, au 5 décembre 2025, 4.268 navires (soit 95,3% de la flotte enregistrée) ont obtenu leur licence - une progression de 24,5% depuis le début de l’année. Les 207 navires restants (6,63%), jugés non conformes, sont désormais "verrouillés" : interdiction formelle de prendre la mer, surveillance renforcée par les autorités locales, les garde-frontières et les gestionnaires portuaires.

La traçabilité électronique est pleinement opérationnelle dans huit ports de pêche de la ville. Le système eCDT a permis de contrôler 100% des navires entrant et sortant, en assurant le contrôle des volumes débarqués, afin de servir de base à la traçabilité et à la délivrance des certificats d’origine conformément à la réglementation.

Le colonel Trân Ngoc Tang, commandant adjoint des Garde-frontières de la ville, a indiqué que ses unités avaient effectué 420 patrouilles indépendantes depuis le début de l’année.

En conclusion, Hoàng Nguyên Dinh, vice-président du Comité populaire municipal, a exigé une "action sans concession" de l’ensemble des services.

À cette occasion, neuf collectifs et 11 individus ont été distingués pour leurs contributions exceptionnelles à cette lutte nationale.

VNA/CVN