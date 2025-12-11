Hô Chi Minh-Ville durcit le ton contre la pêche INN

>> Cân Tho renforce la sensibilisation des pêcheurs contre la pêche INN
|Au port de Binh Châu.
|Photo : VNA/CVN
Selon un rapport présenté par Trân Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, au 5 décembre 2025, 4.268 navires (soit 95,3% de la flotte enregistrée) ont obtenu leur licence - une progression de 24,5% depuis le début de l’année. Les 207 navires restants (6,63%), jugés non conformes, sont désormais "verrouillés" : interdiction formelle de prendre la mer, surveillance renforcée par les autorités locales, les garde-frontières et les gestionnaires portuaires.
La traçabilité électronique est pleinement opérationnelle dans huit ports de pêche de la ville. Le système eCDT a permis de contrôler 100% des navires entrant et sortant, en assurant le contrôle des volumes débarqués, afin de servir de base à la traçabilité et à la délivrance des certificats d’origine conformément à la réglementation.
Le colonel Trân Ngoc Tang, commandant adjoint des Garde-frontières de la ville, a indiqué que ses unités avaient effectué 420 patrouilles indépendantes depuis le début de l’année.
En conclusion, Hoàng Nguyên Dinh, vice-président du Comité populaire municipal, a exigé une "action sans concession" de l’ensemble des services.
À cette occasion, neuf collectifs et 11 individus ont été distingués pour leurs contributions exceptionnelles à cette lutte nationale.
VNA/CVN