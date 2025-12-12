Le Vietnam et l’AIEA évaluent l’infrastructure nucléaire nationale

L’Agence vietnamienne de la radioprotection et de la sûreté nucléaire (VARANS), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a collaboré, du 1 er au 11 décembre, avec une mission d’évaluation intégrée de l’infrastructure nucléaire (INIR) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de réaliser une évaluation globale de l’infrastructure nucléaire nationale vietnamienne.

La délégation, dirigée par Eric Mathet, responsable opérationnel de la Section du développement de l’infrastructure nucléaire de l’AIEA, a évalué l’état actuel de l’infrastructure nucléaire nationale du Vietnam selon les critères d’évaluation définis par l’AIEA pour la phase 2 – évaluation de la capacité d’un pays à lancer des appels d’offres ou à négocier des contrats pour la construction de sa première centrale nucléaire.

Sur cette base, elle a identifié les domaines nécessitant des mesures supplémentaires et a formulé des recommandations à l’intention du gouvernement vietnamien et des organismes concernés afin d’élaborer un plan d’action pour remédier aux limitations et aux lacunes dans les prochains mois.

Pendant près de deux semaines au Vietnam, des experts ont mené des discussions directes avec des représentants des ministères des Sciences et des Technologies, de l’Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Éducation et de la Formation, des Finances, de la Sécurité publique, du Groupe Électricité du Vietnam (EVN), du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et du Comité populaire de la province de Khanh Hoa. L’objectif était d’examiner, d’évaluer et de réaliser une analyse objective et exhaustive des 19 aspects de l’infrastructure nucléaire.

Lors de la séance de clôture de la visite de travail de la mission de l’INIR, les experts ont conclu que le Vietnam avait accompli des progrès significatifs dans la relance et l’accélération de la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, ainsi que dans le développement des infrastructures nécessaires. De nombreuses solutions et décisions ont été approuvées à tous les niveaux, notamment par l’Assemblée nationale, le Premier ministre, les ministères et agences concernés. En 2025, le Vietnam a promulgué la Loi amendée sur l’énergie nucléaire et adopté des mécanismes spécifiques pour faciliter la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire.

Le projet de rapport préliminaire a formulé 38 recommandations et 13 propositions, soulignant les domaines où des mesures supplémentaires sont nécessaires pour le bénéfice du Vietnam. Il s’agit notamment de renforcer le cadre juridique et réglementaire du programme nucléaire, de mettre en œuvre des plans visant à développer les compétences des ressources humaines, de finaliser les préparatifs des phases d’appel d’offres et de construction, de consolider la stratégie nationale relative au cycle du combustible nucléaire et à la gestion des déchets radioactifs, et de moderniser les mécanismes de coordination entre toutes les parties prenantes.

Les experts ont également relevé deux bonnes pratiques vietnamiennes susceptibles de constituer de précieux enseignements pour les pays développant l’énergie nucléaire.

Premièrement, l’adoption de la résolution 189/2025/QH15 par l’Assemblée nationale témoigne d’un engagement politique fort en faveur du programme nucléaire. Elle établit également des mécanismes spécifiques visant à simplifier les procédures d’investissement, à accélérer les acquisitions foncières, à accroître la capacité de mobilisation de capitaux et de sélection des entreprises, et à renforcer la coordination entre les ministères, les agences et les autorités locales. L’AIEA considère cette pratique comme un facteur clé pour garantir le bon déroulement et la pérennité du programme.

Deuxièmement, le Vietnam a su tirer pleinement parti de son expérience et de ses réseaux de surveillance environnementale existants pour appuyer la préparation du projet de centrale nucléaire. Cette pratique est recommandée par l’AIEA car elle contribue à améliorer la qualité des évaluations environnementales, à accroître la transparence et à réduire les délais de préparation du projet.

Ces deux pratiques démontrent que le Vietnam aborde son programme nucléaire de manière systématique, conformément aux normes internationales, et qu’il s’engage à une mise en œuvre responsable et efficace.

Il est prévu qu’au premier trimestre 2026, l’AIEA et le Vietnam collaborent pour finaliser le projet de rapport INIR, et qu’au deuxième trimestre 2026, l’AIEA envoie le rapport officiel au gouvernement vietnamien après avoir accompli les procédures nécessaires.

