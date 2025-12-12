Produits aquatiques : de nouveaux espaces de développement

Les premiers conteneurs transportant 24 tonnes de tilapia du Vietnam devraient arriver au port de Santos, au Brésil, le 17 décembre prochain. Il ne s’agit pas seulement d’une opération d’exportation, mais d’une nouvelle étape stratégique pour le secteur vietnamien des produits aquatiques.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit des premières tonnes de tilapia d’une commande totale de 700 tonnes que la société par actions Nam Việt (Navico), basée dans la province d’An Giang, exporte vers le Groupe JBS du Brésil (le plus grand groupe agroalimentaire d’Amérique du Sud). Selon son directeur général Doàn Toi, conquérir des groupes de renom tels que JBS témoigne des capacités de transformation, de la qualité des produits et de la position des entreprises vietnamiennes sur la carte mondiale des produits aquatiques.

L’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a également déclaré que l’exportation de 700 tonnes de tilapia vers le Brésil marquait une nouvelle étape dans la coopération économique et commerciale, matérialisant l’accord entre les deux pays sur l’ouverture réciproque de leurs marchés agricoles.

Ainsi, le Vietnam ouvre son marché au bœuf brésilien, tandis que le Brésil ouvre le sien au tilapia, au pangasius et au basa vietnamiens. À un moment où les destinations traditionnelles présentent de plus en plus de risques imprévisibles, l’ouverture de nouveaux marchés apparaît comme une démarche nécessaire pour que l’industrie vietnamienne des produits aquatiques maintienne une croissance stable dans les années à venir.

Cette perspective devient encore plus prometteuse alors que le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit d’achever le lancement des négociations de l’Accord de libre-échange Vietnam -Mercosur au quatrième trimestre 2025. Parallèlement, en Europe du Nord, la Suède n’est pas un marché majeur du thon dans le monde, mais elle constitue une niche stratégique offrant aux entreprises exportatrices de thon une image de marque "prestigieuse et qualitative" et des marges bénéficiaires élevées.

Le marché suédois est un terrain de concurrence pour les exportateurs de produits aquatiques haut de gamme, engagés dans le développement durable et proposant des produits différenciés.

Selon les Douanes vietnamiennes, la valeur des exportations vietnamiennes de thon vers la Suède ne cesse d’augmenter, atteignant près de 4,7 millions de dollars américains au cours des dix premiers mois de 2025, soit près de 100% de plus que pour l’ensemble de l’année 2019.

Grâce à leur capacité à satisfaire les normes strictes du marché suédois, les entreprises vietnamiennes disposent désormais d’un "passeport de crédibilité" leur permettant d’étendre leurs activités vers des marchés voisins tels que la Norvège, le Danemark ou la Finlande, où les tendances de consommation sont similaires.

Le pangasius sur les tables de sushi

Récemment, le Conseiller commercial du Vietnam au Japon a annoncé que, pour la première fois, le pangasius vietnamien était officiellement préparé en sushi et servi dans la chaîne réputée Kura Sushi au Japon. Fait remarquable : les consommateurs japonais ont exprimé de nombreux compliments, appréciant la qualité de ce sushi au pangasius.

Photo : VNA/CVN

L’apparition du pangasius sur les tables de sushi au pays du Soleil-Levant constitue non seulement une nouvelle étape en matière d’intégration culturelle, mais aussi une preuve de sa fraîcheur et de sa qualité, répondant à toutes les normes strictes de sécurité alimentaire dans l’un des marchés haut de gamme les plus exigeants au monde.

Parallèlement à l’essor de la valeur des exportations et au renforcement de la notoriété du pangasius sur la scène mondiale, les produits à base de surimi (une pâte de poisson raffinée) deviennent un point lumineux dans les exportations vietnamiennes de produits aquatiques.

Selon Nguyên Hà, un expert de VASEP (Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam), au cours des dix premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes de chả cá (pâté de poisson) et de surimi ont enregistré une croissance supérieure aux prévisions, atteignant 292 millions de dollars, soit une hausse de 24% sur un an.

Ce résultat confirme la position de plus en plus solide du Vietnam dans l’industrie mondiale du surimi et ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises à la fin de l’année 2025 et en 2026.

Malgré d’innombrables difficultés, l’industrie vietnamienne des produits aquatiques continue de se développer avec résilience, visant un record historique : atteindre 11,3 milliards de dollars d’exportations en 2025.

Et pour l’avenir, l’industrie vietnamienne des produits aquatiques commence à poser ses "premiers jalons" pour établir des partenariats d’investissement sur de nouveaux marchés tels que l’Algérie et Cuba.

VNA/CVN