Internet satellitaire : le Vietnam s’apprête à autoriser Starlink et Kuiper

Le ministère des Sciences et des Technologies accélère actuellement le processus de délivrance des licences pilotes pour les services de télécommunications utilisant la technologie satellitaire en orbite basse (LEO), conformément à la Résolution 193/2025 de l’Assemblée nationale.

Ce texte vise à concrétiser la Résolution 57 du Bureau politique sur la percée stratégique dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale.

L’expérimentation contrôlée des services de télécommunications via satellites LEO est considérée comme un pas stratégique pour moderniser les infrastructures, élargir la connectivité dans les zones difficilement accessibles et renforcer la position du Vietnam dans la nouvelle vague technologique mondiale.

Actuellement, deux grands groupes internationaux, Starlink (SpaceX) et Kuiper (Amazon), ont officiellement demandé à participer au programme pilote. Selon Nguyên Anh Cuong, directeur adjoint de l’Autorité vietnamienne des télécommunications, le ministère travaille étroitement avec les ministères concernés afin de réduire au maximum les délais de traitement, avec la volonté d’accompagner au mieux les entreprises.

Starlink : les procédures proches de l’achèvement

À ce stade, Starlink est l’entreprise la plus avancée dans la démarche d’autorisation. Sur la base du projet d’investissement et de fourniture de services Internet par satellite soumis par SpaceX, le Premier ministre a publié la Décision N°659 du 23 mars 2025, autorisant le déploiement pilote de services LEO sans limite de participation du capital étranger.

L’Autorité des télécommunications a accompagné l’entreprise dans la constitution du dossier. Après un premier dépôt, le ministère de la Science et de la Technologie, en coordination avec le ministère de la Police, le ministère de la Défense et l’Autorité de l’aviation civile, a demandé à Starlink de clarifier plusieurs points techniques et sécuritaires. L’entreprise finalise actuellement les compléments requis et devrait soumettre à nouveau son dossier au début du mois de décembre 2025, ouvrant la voie à l’examen final de l’autorisation.

Kuiper : implantation au Vietnam et dossier consolidé

Concernant le projet Kuiper, la société Amazon Kuiper Vietnam a officiellement adressé une demande au Premier ministre pour participer au programme pilote conformément à la Résolution 193/2025/QH15 et au Décret 88/2025/NĐ-CP. Le ministère des Sciences et des Technologies, conjointement avec les ministères de la Défense, de la Police et des Finances, a analysé la proposition et demandé des compléments d’information.

Le 24 novembre, l’entreprise a soumis son dossier révisé. Les autorités compétentes poursuivent leur examen selon les procédures en vigueur. La décision finale incombera au Premier ministre, après évaluation des enjeux de sécurité nationale, d’efficacité économique et de cohérence avec les orientations de développement des infrastructures de télécommunications.

Amazon a annoncé le 6 août avoir officiellement déposé sa candidature au programme pilote et a déjà établi la société Amazon Kuiper Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. Lors d’une réunion avec le vice-ministre Phạm Đức Long le 26 août, le directeur mondial des licences du projet Kuiper, Gonzalo de Dios, a affirmé que le Vietnam occupait une place stratégique dans le plan de déploiement international du groupe. Le projet Kuiper ambitionne de construire une constellation de plus de 3.200 satellites LEO, capable de fournir un accès Internet à très haut débit - jusqu’à 400 Mbps pour les particuliers et 1 Gbps pour les entreprises - avec une latence faible, spécialement destiné aux zones reculées, montagneuses ou insulaires.

Un complément essentiel pour les réseaux terrestres vietnamiens

Selon l’Autorité des télécommunications, la technologie satellitaire LEO offre une couverture étendue et une latence réduite, constituant un complément efficace aux infrastructures terrestres existantes, notamment dans les zones frontières, les îles et les régions confrontées à de fréquentes catastrophes naturelles. Dans ces situations, les réseaux terrestres peuvent être endommagés, tandis que la connectivité satellitaire garantit la continuité des communications, essentielle pour les opérations de secours et de rétablissement.

L’accélération de la délivrance des licences pilotes pour Starlink et Kuiper permettra au Vietnam de saisir les opportunités de la nouvelle vague de technologies spatiales, tout en modernisant son infrastructure numérique, en renforçant sa compétitivité et en assurant la sécurité des communications dans la phase de développement à venir.

