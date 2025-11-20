Hô Chi Minh-Ville : ouverture des salons internationaux VietnamWood et Furnitec 2025

Le 19 novembre, dans la mégapole du Sud, la 16 e édition du Salon international de l'industrie du bois (VietnamWood) 2025 et du Salon international des accessoires, quincaillerie et outils pour meubles au Vietnam (Furnitec) 2025 ont ouvert leurs portes au Centre des expositions et des conférences de Saigon (SECC).

Se déroulant du 19 au 22 novembre 2025, cet événement est co-organisé par la Société nationale des foires commerciales et de la publicité du Vietnam (Vinexad), en collaboration avec la Sarl des services commerciaux et de marketing Yorkers et l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA). Il s'agit d’un rendez-vous important, reflétant la croissance et les tendances de développement de l'industrie vietnamienne de transformation du bois, qui évolue progressivement vers l'automatisation, la numérisation et la production durable.

Avec une surface d'exposition d'environ 1.300 m2, VietnamWood 2025 rassemble plus de 320 entreprises avec près de 800 stands venus de 27 pays et territoires, notamment l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Chine, la Croatie, la République démocratique du Congo, le Danemark, la France, l'Allemagne, Hong Kong (Chine), l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la Lituanie, la Malaisie, la République de Slovénie, Singapour, la République de Corée, l'Espagne, la Suède, Taïwan, la Thaïlande, les États-Unis, le Venezuela et le Vietnam.

Le salon de cette année présente les technologies fondamentales de l'industrie de transformation du bois, telles que le système CNC intégré, les scies à grande vitesse, les dégauchisseuses de quatre faces, les chaînes de production automatisées, les technologies de finition de surface de nouvelle génération et les matériaux écologiques conformes aux normes internationales.

Croissance forte et prometteuse du secteur du bois

Selon Phùng Quôc Mân, président de HAWA, l'industrie vietnamienne de transformation du bois est à l'aube d'une ère de développement puissante et prometteuse. Au cours des 10 premiers mois de cette année, la valeur des exportations de bois et de produits en bois du pays est estimée à 14 milliards d’USD, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période en 2024. Le Vietnam est également une destination attrayante pour les flux de capitaux d'investissement direct étranger (IDE).

L'industrie vietnamienne de transformation du bois a enregistré une augmentation d'environ 7% du nombre de nouveaux projets en 2024 par rapport à l'année précédente, et surtout, les capitaux nouvellement enregistrés ont augmenté de plus de 73%. Ces chiffres témoignent de la capacité de production et de la position de pionnier de l'industrie vietnamienne de transformation du bois sur la scène internationale. Le Vietnam se classe actuellement au deuxième rang mondial pour l'exportation de meubles en bois, juste derrière la Chine, et fait partie des six principaux secteurs d'exportation du pays.

Cependant, selon les experts, dans le contexte actuel de fortes fluctuations, de nombreux nouveaux défis constituent des obstacles. L'une des pressions les plus importantes est la nécessité de renforcer la capacité interne, d'améliorer la productivité, et d’opérer une transition verte et un développement durable. Pour maintenir et consolider leur position, les fabricants vietnamiens doivent se concentrer sur l'optimisation des coûts et de l'efficacité, la réduction du gaspillage de matières premières et l'application de solutions durables. Simultanément, ils doivent accélérer l'automatisation et la numérisation, une tendance mondiale et un moteur pour l'avenir de l'industrie de transformation du bois.

Phùng Quôc Mân a ajouté que le salon de cette année apporte non seulement les technologies, les machines et les solutions de production les plus avancées, mais incarne également l'esprit d'innovation, de coopération et de développement commun de l'ensemble du secteur. C'est une occasion précieuse pour les entreprises vietnamiennes d'accéder aux tendances d'automatisation, de transformation numérique et de développement durable, afin d'améliorer progressivement leur compétitivité et d'affirmer leur position.

"Cet événement est important non seulement pour revenir sur les réalisations impressionnantes de l'industrie vietnamienne de transformation du bois, mais aussi comme une occasion pour les entreprises vietnamiennes d'accéder aux technologies de pointe de pays développés comme l'Allemagne et l'Italie. VietnamWood 2025 contribue également à améliorer la capacité de production et à optimiser les processus, en promouvant le développement durable et en aidant l'industrie vietnamienne de transformation du bois à continuer de s'étendre et à affirmer sa position forte sur la carte économique mondiale", a souligné Phùng Quôc Mân.

De nombreuses activités parallèles

En marge des activités d'exposition et de présentations, VietnamWood 2025 organise également une série de grands séminaires spécialisés, axés sur les tendances de conformité, l'innovation en matière de design et la stratégie de compétitivité de l'industrie du bois au Vietnam. On peut citer : "Positionner l'industrie du bois du Vietnam: passer de la sous-traitance à l'ODM (Original Design Manufacturing) innovante", "Anti-dumping, EUDR, CE - Les points de contrôle de la conformité de l'UE", "Le bois dur américain dans le design mondial – Plateforme AHA, EUDR et tendances des matériaux", "Tendances de construction avec des structures en bois massif - Mass Timber Construction", "De la conformité au Net Zero - Solutions de transition verte pour l'industrie du bois", "Application de l'IA - automatisation - données dans la production de bois de précision", "WoodTalk : Quand la technologie rencontre le bois - Décryptage technique, partage d'expériences pour la jeune génération".

De plus, le salon comprend également la zone NEXTGEN, un espace qui connecte les étudiants, les start-up et les entreprises du secteur du bois, ainsi que la présentation des œuvres primées, des ateliers d'artisanat traditionnel, et des échanges avec des KOL (Key Opinion Leaders) et des experts pour encourager et nourrir les jeunes talents.

Texte et photos : Tân Dat/CVN