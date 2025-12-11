Le Vietnam voit dans les actifs numériques un nouveau moteur de croissance

Le Vietnam doit adopter une nouvelle approche et un nouveau cadre réglementaire pour exploiter pleinement le potentiel des actifs numériques en tant que moteur de croissance, ont déclaré des experts, alors que le gouvernement met en œuvre un projet pilote pour le marché des actifs tokenisés.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Nguyên Duc Thuân, président de l’Association vietnamienne des administrateurs de sociétés (VACD), a déclaré que la résolution gouvernementale 05/2025/NQ-CP, qui ouvre la voie à la mise en œuvre pilote des actifs tokenisés dès le début de l’année prochaine, constitue une étape cruciale susceptible de jeter les bases d’un nouveau segment de l’économie numérique et devrait générer de nouveaux moteurs de croissance.

Alors que le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé d’ici 2045, Nguyên Duc Thuân a souligné la nécessité de développer de nouveaux marchés et de nouveaux canaux de levée de capitaux, les actifs numériques apparaissant comme un pilier potentiel de l’économie numérique.

"Les actifs numériques ne relèvent plus de la spéculation pure et simple, mais deviennent un élément central de l’économie numérique mondiale", a-t-il indiqué.

Une fois sortis de la zone grise juridique, les actifs numériques pourraient devenir un canal transparent de levée de capitaux, permettant aux entreprises d’accéder à des ressources.

"L’important, durant cette phase de transition, est que le Vietnam trouve une approche appropriée, tant sur le plan technologique que politique, pour créer de la valeur", a-t-il ajouté.

Photo : baochinhphu.vn/CVN

Selon Nguyên Phu Dung, cofondateur de PILA, fournisseur de plateformes d’authentification de données et d’identité numérique, l’un des défis majeurs réside dans le faible taux de rotation des capitaux au Vietnam, qui n’atteint qu’environ un tiers de celui de Singapour. En effet, une part importante des capitaux est immobilisée dans des garanties, principalement immobilières, ce qui complique l’obtention de financements pour les projets innovants.

Nguyên Phu Dung a proposé une architecture numérique nationale à trois niveaux (données, finance et économie) afin de créer une nouvelle structure pour la levée de capitaux et la circulation des ressources.

Trân Quy, directeur de l’Institut pour le développement de l’économie numérique, a déclaré que les actifs numériques doivent être considérés comme des actifs réels intégrés à l’environnement numérique, ce qui exige une approche novatrice et de nouvelles méthodes réglementaires.

Il a souligné qu’un écosystème d’actifs numériques comporte deux composantes essentielles : les actifs numériques (AN) et les fournisseurs de services d’actifs numériques (FSAN). Trân Quy a précisé que la condition sine qua non est une approche de gestion garantissant le fonctionnement des actifs au sein d’un écosystème complet et fondé sur la confiance.

Concernant le développement des centres financiers internationaux au Vietnam, il a déclaré que les futurs pôles financiers ne pourraient exister en dehors de l’écosystème des actifs numériques, dont un cadre réglementaire expérimental (sandbox) constituera un pilier fondamental.

Trân Anh Tuân, directeur du Département des sciences et des technologies de Hanoï, a indiqué que la capitale accéléra ses efforts pour promouvoir les actifs numériques, notamment par la mise en place d’un sandbox, la création d’un fonds de capital-risque et le développement d’une plateforme d’échange technologique.

Nguyên Trung Trang, directeur produit chez SSI Digital, a précisé que la blockchain ne représente que l’infrastructure, tandis que les actifs numériques en sont l’application.

Les actifs numériques ne doivent pas être considérés comme des multiplicateurs spéculatifs, a-t-il ajouté, soulignant que le développement durable reposera sur des actifs tokenisés adossés à des activités commerciales et des flux de trésorerie réels, à l’instar d’une introduction en bourse plus souple et adaptée aux entreprises en croissance.

VNA/CVN