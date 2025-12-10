Hô Chi Minh-Ville

Ouverture du Salon international de l'industrie de la boulangerie 2025

Le Salon international de la boulangerie du Vietnam (VIBS) 2025 a officiellement ouvert ses portes le 10 décembre au Centre des conférences et des expositions de Saïgon (SECC).

Il s’agit de l’événement commercial spécialisé dans la boulangerie le plus grand et le plus complet au Vietnam, reliant la chaîne d'approvisionnement mondiale au marché intérieur en pleine expansion. Organisé du 10 au 13 décembre conjointement par la Sarl des services d’exposition de Yorkers Vietnam, en collaboration avec la Sarl de Chan Chao International, l'Association des boulangers de Taipei, la Fédération vietnamienne des boulangers (V.N.B.A) et ABC Bakery, le VIBS 2025 est non seulement une vitrine de produits, mais aussi une plateforme essentielle pour le réseautage, l'apprentissage et la promotion commerciale du secteur.

Le VIBS 2025 offrira aux entreprises vietnamiennes une bonne occasion d'accéder aux technologies de production les plus avancées et de diversifier leurs sources d'approvisionnement en matières premières importées. Ce salon servira également de pont commercial idéal, facilitant les discussions, les échanges commerciaux et l'élaboration de stratégies durables pour l'avenir de l'industrie vietnamienne de la confiserie.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Yi-Wen Chen, président de l'Association taïwanaise de la confiserie (TBA), a déclaré que VIBS 2025 représente non seulement une étape importante pour l'industrie vietnamienne de la confiserie, mais offre également une excellente plateforme d'échanges internationaux en Asie. Ces dernières années, l'industrie vietnamienne de la confiserie a réalisé des progrès impressionnants, grâce à des avancées technologiques constantes, à l'innovation de ses produits et à une demande croissante du marché, démontrant ainsi son fort potentiel pour l'avenir. Parallèlement, ces progrès reflètent les tendances mondiales qui façonnent l'industrie de la confiserie.

"Grâce à ce salon, des entreprises taïwanaises et vietnamiennes du secteur peuvent apprendre les unes des l'autre, partager leur expertise et stimuler conjointement la créativité. Elles peuvent perfectionner leurs compétences, développer de nouveaux produits, conquérir de nouveaux marchés et faire rayonner la richesse de la culture de la pâtisserie d’Asie à travers le monde", a souligné Yi-Wen Chen.

Participation d’entreprises venues de 12 pays et territoires

VIBS réunit cette année près de 200 stands de 120 entreprises participantes issues de 12 pays et territoires, dont Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Japon, la République de Corée, la France, etc. VIBS 2025 sera l'événement le plus dynamique du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, offrant un panorama complet de l'industrie. Il couvre tous les aspects du secteur, des machines et équipements de production automatisés aux matières premières de haute qualité, en passant par les technologies d'emballage, les produits finis et les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des entreprises, des fournisseurs de matières premières, des fabricants de machines de boulangerie-pâtisserie, des chefs et des passionnés de boulangerie-pâtisserie de tout le Vietnam.

Outre l'espace d'exposition, VIBS 2025 organise également une série d'activités spéciales pour promouvoir la créativité et développer les compétences des professionnels du secteur : un concours de boulangerie et pâtisserie, une série de séminaires approfondis sur les tendances du marché, les nouvelles technologies de production et les stratégies commerciales efficaces…

Texte et photos : Tân Dat/CVN