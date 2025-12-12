Manque de billets économiques sur les vols les plus fréquentés pour le Têt 2026

À l’arrivée de la période de fin d’année et des congés du Têt 2026, l’offre de billets en classe économique commence à se raréfier sur plusieurs liaisons long-courriers, en particulier sur le très fréquenté axe Hô Chi Minh-Ville - Hanoï.

La ligne Hô Chi Minh-Ville (SGN) - Hanoï (HAN), considérée comme la plus dynamique du réseau intérieur vietnamien, connaît une progression quotidienne des tarifs. Pour de nombreux créneaux prisés, les sièges sont déjà complets et la classe économique n’est plus disponible, notamment durant la période du Têt 2025, du 2 février au 3 mars 2026. À cette date, Vietnam Airlines affiche des prix allant de 5,4 à 9,9 millions de dôngs pour un départ le 12 février, les billets les plus abordables étant déjà épuisés. Vietjet enregistre la même tendance, avec des tarifs atteignant 6,4 millions de dôngs et une réduction notable de l’offre en classe premium.

Les liaisons en direction du Nord, comme celles reliant Hô Chi Minh-Ville à Thanh Hoa ou Hai Phong, se trouvent dans une situation similaire, marquée à la fois par une hausse des prix et une disparition rapide des sièges en classe économique. Ce déséquilibre tarifaire reflète le phénomène de “vols à sens unique”, où l’augmentation de la demande dans un sens, combinée à un faible taux de remplissage au retour, entraîne une tension significative sur l’offre et les prix.

Pour anticiper cette période de forte affluence, les compagnies nationales ont ouvert leurs ventes bien plus tôt qu’à l’accoutumée. Dès août et septembre, le groupe Vietnam Airlines, Vietjet et Bamboo Airways avaient annoncé la commercialisation des billets pour la saison du Têt 2026.

Vietnam Airlines Group a ainsi proposé plus de 3,5 millions de sièges pour couvrir ses vols domestiques et internationaux. Vietjet a mis à disposition 2,5 millions de billets pour la même période, tandis que Bamboo Airways prévoit plusieurs centaines de milliers de places, principalement concentrées sur les liaisons reliant Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

À partir du 2 février 2026, Bamboo Airways renforcera également son réseau en inaugurant des vols supplémentaires depuis Hô Chi Minh-Ville vers Hai Phong, Thanh Hoa et Vinh, afin de mieux répartir l’afflux de voyageurs.

Face à ces prévisions, de nombreux passagers choisissent désormais de réserver plusieurs mois à l’avance. Selon Dang Tùng Linh, gérante d’une agence de billetterie à Hanoï, les clients se manifestent dès l’ouverture officielle des ventes pour éviter les risques liés aux hausses de prix, aux billets frauduleux ou aux correspondances imposées lorsque les vols directs affichent complet. Avec une période de congés approchant les dix jours, la demande combinée pour les visites familiales et les séjours touristiques ne cesse d’augmenter, rendant les réservations anticipées indispensables.

Les lignes les plus sollicitées durant le Têt restent celles reliant les trois grands pôles urbains - Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville - aux destinations telles que Hai Phong, Thanh Hoa, Vinh et Huê, où la demande devrait continuer de croître à mesure que les fêtes approchent.

