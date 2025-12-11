Hô Chi Minh-Ville

Réduire les risques d’infractions liées à la pêche INN à la source

Le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que la ville poursuit la lutte contre la pêche INN grâce à des mesures synchronisées et efficaces.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, la mégapole du Sud a mené à bien les 19 objectifs fixés par le Premier ministre et le Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN.

Des tâches essentielles telles que la gestion de la flotte, les permis de pêche, l’installation de systèmes de surveillance des navires (VMS), la gestion des entrées et sorties portuaires et la traçabilité des produits de la pêche grâce au système de traçabilité électronique (eCDT) ont toutes été mises en œuvre simultanément et de manière standardisée.

Au 9 décembre, la ville comptait 4.475 bateaux de pêche, tous immatriculés et ayant mis à jour leurs informations dans le système VNFishbase. Parmi ceux-ci, 4.268 bateaux (95,37%) avaient obtenu une licence de pêche, tandis que les 207 autres non autorisés étaient soumis à un contrôle strict : ils étaient uniquement autorisés à mouiller à proximité et interdits de navigation en mer. Cette mesure de contrôle a permis de réduire efficacement le risque d’infractions liées à la pêche INN à la source.

Actuellement, tous les navires de pêche de plus de 15 mètres opérant dans la ville sont équipés d’un système de surveillance par le vide (VMS) assurant une surveillance continue 24 h/24.

Le système de traçabilité électronique eCDT est opérationnel dans tous les ports de pêche éligibles et sert de base à la délivrance des certificats d’origine (CO) et des certificats de confirmation (CC) pour les produits aquatiques.

Parallèlement, les campagnes de sensibilisation juridique à la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sont constamment renforcées par diverses méthodes innovantes.

Cependant, Hô Chi Minh-Ville rencontre encore des difficultés considérables dans la lutte contre la pêche INN. Il est à noter qu’un nombre important de bateaux de pêche et de pêcheurs de la ville opèrent dans d’autres provinces. L’absence de mécanisme de partage et d’interconnexion des données entre les autorités locales crée de nombreux obstacles à la publication, à la gestion, à l’inspection et au traitement des infractions.

En outre, le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville recommande au gouvernement d’enjoindre les provinces et les villes côtières à renforcer l’inspection et la surveillance des bateaux de pêche d’autres provinces qui mouillent et opèrent dans leurs zones, et à vérifier et traiter rapidement les infractions telles que les interruptions des signaux de surveillance de la navigation lors de l’accostage des bateaux de pêche.

VNA/CVN