L’exposition des produits industriels ruraux 2025 à Hô Chi Minh-Ville

L’Exposition des produits industriels ruraux 2025 durera jusqu'au 14 décembre au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée dans le cadre du Programme national d’Incitation industrielle 2025, sous l’égide du Département de l’innovation, de la transition verte et de l’assistance industrielle du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette édition se déroule sous le thème "Stimuler l’innovation - Valoriser la marque vietnamienne".

Selon le comité d’organisation, l’événement réunit plus de 160 entreprises et organisations provenant de 25 provinces et villes, occupant environ 250 stands standards. Les participants présentent une large gamme de produits industriels ruraux phares, des articles OCOP, de l’artisanat, ainsi que des spécialités régionales et des produits respectueux de l’environnement, illustrant la dynamique de transition verte dans les zones rurales.

L’un des points marquants de l’édition 2025 est l’intégration des technologies numériques dans la présentation des produits. Grâce à la réalité virtuelle (VR), au mapping 3D ou encore aux écrans Holofan 3D, les visiteurs bénéficient d’une expérience immersive mettant en valeur le savoir-faire rural. L’exposition s’accompagne également d’activités de mise en relation B2B, de sessions de présentation en direct multicanal, ainsi que d’un colloque intitulé "Solutions innovantes pour le développement des produits industriels ruraux", organisé le matin du 10 décembre.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Đỗ Thị Minh Trâm, directrice adjointe du Département de l’innovation, de la transition verte et de l’assistance industrielle, a souligné que l’exposition vise à promouvoir la transition verte, encourager l’innovation et renforcer la compétitivité des entreprises rurales. Elle a estimé que l’application des technologies numériques dans la promotion des produits constitue une opportunité majeure pour les entreprises locales d’accéder aux tendances du marché moderne et d’élever la valeur de leurs marques.

L’exposition des produits industriels ruraux 2025 devrait attirer un large public et offrir un nouvel élan aux entreprises rurales dans un contexte où la demande pour les produits locaux et durables ne cesse de croître. L’événement est appelé à devenir une plateforme de connexion efficace entre producteurs, distributeurs et consommateurs, contribuant ainsi au développement durable de l’industrie rurale vietnamienne.

Texte et photos : Truong Giang/CVN