Hanoï envisage de construire un tunnel routier sous le fleuve Rouge

Le Conseil de gestion des projets de transport de Hanoï a récemment soumis une proposition pour la construction d’un tunnel routier sous le fleuve Rouge, le long de l’axe du périphérique 2,5, pour un coût total estimé à 46.534 milliards de dôngs (près de 1,8 milliard de dollars).

Cette proposition s’inscrit dans un rapport plus vaste remis à l’administration municipale, présentant plusieurs projets de ponts et de tunnels sur le fleuve Rouge, actuellement en phase de planification et dont les travaux préparatoires aux investissements devraient débuter en 2026.

Photo : VNA/CVN

Le tunnel routier devrait comporter deux sections. La section nord part de la route Park Street, dans le quartier de Ciputra (arrondissement de Phu Thuong), et arrive à l’intersection avec la route nationale 5 (commune de Vinh Thanh).

La section sud, quant à elle, part de la rue Linh Nam, près de son intersection avec la rue Nguyên Khoai, et se termine à la rue Ly Thanh Tông, près de la rue Giap Hai (commune de Bat Tràng).

Le rapport met également en lumière d’autres projets actuellement en phase de préparation des investissements. Parmi ceux-ci figure le pont Khuyên Luong, qui reliera l’intersection de la route Tam Trinh et du périphérique 3 dans le quartier de Yên So à Hanoï, à la route du patrimoine culturel et touristique longeant le fleuve Rouge, dans la commune de Phung Công (province de Hung Yên). ’investissement estimé pour ce projet s’élève à 11.484 milliards de dôngs.

Un autre projet à l’étude est le pont Phu Xuyên sur l’autoroute Cho Bên - Yên My, dont le coût total est estimé à 10.000 milliards de dôngs. Ce pont vise à améliorer la connectivité entre les principaux axes de transport, notamment la route nationale 1A, l’autoroute Phap Van - Câu Gie, l’autoroute Hung Yên - Thai Binh et l’autoroute Hanoï - Hai Phong, et à contribuer à fluidifier le trafic sur l’axe Phap Vân - Câu Gie.

Conformément au plan d’urbanisme de la ville, Hanoi comptera 22 ponts et tunnels enjambant le fleuve Rouge, dont neuf sont déjà achevés. En 2025, la ville prévoit la construction de sept ponts supplémentaires, un investissement à moyen terme pour six autres et l’ajout de six autres au plan à long terme.

Ces projets de transport s’inscrivent dans les objectifs stratégiques de Hanoi visant à améliorer la connectivité, à réduire les embouteillages et à renforcer l’intégration régionale. Leur mise en œuvre sera conditionnée par des évaluations techniques, des accords de financement et l’approbation des organismes compétents.

VNA/CVN