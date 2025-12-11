L'opportunité en or pour Hô Chi Minh-Ville de développer une économie du style de vie

La croissance rapide de la classe moyenne, conjuguée à la demande de personnalisation et de consommation expérimentale, est le moteur du développement d'une “économie du style de vie (lifestyle)” dans les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville. Cette économie englobe la culture, la gastronomie, la mode et les produits axés sur le mode de vie.

Tel était le consensus général des experts lors de la récente conférence “L'économie du style de vie: un nouveau moteur de croissance pour Hô-Chi-Minh-Ville”, qui s'est récemment tenue dans la plus grande ville du pays.

Opportunité en or

Lê Tri Thông, président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville (YBA) , estime que Hô Chi Minh-Ville possède une "opportunité en or de développer une économie du style de vie", en proposant des produits et services adaptés aux préférences de chacun. Cette "économie du style de vie" comprend des produits et services qui vont au-delà de la simple fonctionnalité, en se concentrant sur les préférences, l'esthétique, les besoins expérimentaux et la personnalisation des clients, tout en offrant une forte valeur ajoutée.

Selon M. Lê Tri Thông, Hô Chi Minh-Ville réunit actuellement tous les atouts nécessaires au développement d'une économie du style de vie. Du côté de la demande : Les consommateurs sont disposés à dépenser davantage pour des produits à forte valeur ajoutée, tant sur le plan spirituel que sur celui du style de vie. (Le marché des produits de luxe connaît une croissance rapide au Vietnam ). Quant à l'offre: Les entreprises et la main-d'œuvre ont considérablement évolué, rattrapant progressivement leur retard sur le reste du monde en matière de conception, de marketing, d'organisation d'événements et de services clientèle.

Dans l'optique d'une croissance à deux chiffres et du maintien de son leadership, le président de YBA estime que Hô Chi Minh-Ville doit investir davantage, que ce soit en amont (recherche, développement, conception) ou en aval (marketing, distribution, services), afin d'accroître sa valeur ajoutée. Ces deux axes sont liés à l'économie du style de vie.

Pour sa part, le professeur agrégé Dinh Tiên Minh, directeur du département de marketing de la faculté de commerce international et de marketing de l'école de commerce de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, partage que l'économie du style de vie représente une voie de développement prometteuse pour une grande ville comme Hô Chi Minh-Ville. Outre la diversification de l'économie, elle contribue également à forger une identité urbaine et à améliorer la qualité de vie.

Selon M. Dinh Tiên Minh, les enquêtes internationales montrent qu'un nombre croissant de personnes accordent une grande importance à la santé et au mode de vie. Cela entraîne une évolution des habitudes de consommation, les consommateurs privilégiant désormais les expériences et les services au détriment des biens matériels. Le rapport de McKinsey sur "L'avenir de l'Asie: le nouveau visage des consommateurs vietnamiens" a prévu que d'ici 2035, la moitié de la population vietnamienne appartiendra à la classe moyenne.

"À cette époque, ce groupe sera passé d'une consommation de base à celle qui vise à affirmer son style de vie", a observé le professeur agrégé Dinh Tiên Minh.

Dans la région, plusieurs pays ont développé une économie du style de vie. Par exemple, Bangkok (Thaïlande) mise sur les soins de santé et les spas (Wellness), tandis que Singapour est une destination de services haut de gamme. Depuis les années 1990, la République de Corée a activement développé son industrie culturelle, donnant naissance à la vague "hallyu".

M. Park Sang Mo, directeur du département de la planification et des événements du Centre culturel coréen au Vietnam, a déclaré que la popularité de la hallyu à l'étranger a entraîné une augmentation de l'intérêt pour le mode de vie coréen, de la beauté à la mode en passant par la gastronomie et le tourisme. Les exportations de contenu de ce pays atteignent 16 milliards de dollars par an. Au cours des trois premiers trimestres de l'année, les exportations de cosmétiques ont atteint 8,52 milliards de dollars américains, soit une hausse de 15,4% par rapport à la même période en 2024.

Ville créative en matière de cinéma

À Hô Chi Minh-Ville, les activités commerciales, de services, de divertissement et créatives ont connu un fort développement ces derniers temps. Selon le Département des statistiques, le total des ventes au détail de biens et des recettes des services aux consommateurs pour les onze premiers mois de l'année est estimé à plus de 1.750.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15,4% par rapport à la même période en 2024. Les activités de vente au détail et de tourisme ont enregistré une croissance à deux chiffres.

Fin octobre, Hô Chi Minh-Ville a été reconnue par l'UNESCO comme la première "Ville créative dans l'industrie cinématographique" d'Asie du Sud-Est. Elle abrite actuellement 935 entreprises cinématographiques et plus de 100 producteurs de films en activité régulière, contribuant à hauteur d'environ 500 millions de dollars américains aux recettes, soit 40% du marché cinématographique national.

Dans l'industrie musicale, beaucoup d’émissions télévisées ont créé un énorme engouement, générant des revenus pour les producteurs, les sponsors et l'écosystème d'organisation d'événements connexes.

Nécessité d’une stratégie globale

Selon les experts, l'économie du mode de vie à Hô Chi Minh-Ville est présente mais fragmentée, ce qui exige une stratégie globale. M. Lê Tri Thông souligne que des secteurs comme le tourisme, le cinéma, la musique et la mode sont en plein essor, mais constituent un secteur distinct et prospère. Toutefois, une stratégie ciblée est indispensable à leur développement. Par ailleurs, l'investissement dans le capital humain est une condition préalable, car les produits et services liés au mode de vie sont étroitement liés aux individus. Actuellement, Hô Chi Minh-Ville bénéficie d'atouts en matière de créativité, de design, de médias, de divertissement, de tourisme et de santé.

D'après le professeur associé M. Dô Phu Trân Tinh, directeur de l'Institut de développement des politiques publiques de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, le développement de l'économie du mode de vie requiert une planification synchronisée des infrastructures, de la culture et des équipements, ainsi qu'un investissement dans l'innovation selon un modèle de coopération tripartite : l'État, les établissements d'enseignement et les entreprises.

"L’économie du style de vie bénéficie d’un environnement extrêmement favorable à son développement, insufflant un nouvel élan aux autres secteurs économiques. Parce que les gens aspirent naturellement à deux choses : la beauté et la santé. Cette économie du style de vie évolue dans ce sens", a conclu M. Dô Phu Trân Tinh.

Tân Dat/CVN