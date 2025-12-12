Le bois vietnamien vise 25 milliards de dollars d’exportations d’ici 2030

L’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (Viforest) a tenu le 11 décembre à Hô Chi Minh-Ville, son V e Congrès pour le mandat 2025-2030, au cours duquel ont été définies les orientations, les missions et les solutions pour un développement durable du secteur dans la nouvelle phase.

>> La filière bois vietnamienne face aux défis et opportunités du marché mondial

>> La filière bois cherche des solutions aux défis liés aux droits de douane américains

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du Comité exécutif pour la période 2019–2024, l’industrie vietnamienne du bois a maintenu une croissance remarquable au cours des cinq dernières années, malgré les fluctuations du commerce mondial. La valeur des exportations de bois et de produits dérivés est passée de 10,33 milliards de dollars à 16,2 milliards de dollars, et devrait dépasser 18 milliards de dollars en 2025, permettant au Vietnam de rester en tête de l’Asie et de se classer au cinquième rang mondial dans ce domaine.

Ce succès résulte de la coordination étroite entre les entreprises, les sylviculteurs et les organismes de gestion, ainsi que du rôle clé de Viforest dans l’accès aux réglementations techniques, la fourniture d’informations stratégiques, la mise en relation avec les marchés et l’accompagnement des entreprises face aux enquêtes en matière de défense commerciale. Parallèlement, la chaîne d’approvisionnement en bois légal s’est progressivement consolidée, répondant mieux aux exigences strictes des marchés clés.

Néanmoins, le secteur doit relever de nombreux défis structurels. Viforest souligne l’intensification des risques liés à la concurrence géopolitique, au protectionnisme, à la fraude à l’origine et aux pressions tarifaires. Certaines entreprises demeurent limitées en matière de gouvernance, de capacité d’anticipation et de coordination de l’information, ce qui ralentit leur réactivité face aux évolutions du marché. Les nouvelles exigences en matière de production verte et de réduction des émissions, notamment le Règlement européen contre la déforestation (EUDR), imposent aux entreprises, en particulier les PME, de prouver la légalité, la transparence et la faible empreinte carbone de leurs matières premières.

Face à ces réalités, Viforest ambitionne, pour le mandat 2025–2030, de jouer un rôle central dans la promotion de l’innovation et de la transition verte ; d’élaborer des plans de développement à moyen et long terme (5 à 10 ans) ; d’élargir la coopération avec les ministères, les branches administratives et les partenaires internationaux afin de contribuer à l’amélioration du cadre institutionnel et des politiques du secteur.

L’Association a également défini cinq missions prioritaires : soutenir l’expansion des marchés pour les entreprises, renforcer la marque vietnamienne du bois, développer des produits à haute valeur ajoutée, promouvoir la transformation en profondeur ; et parallèlement, intensifier le dialogue avec les entreprises, améliorer la coordination interne et dynamiser les activités de promotion commerciale.

S’exprimant lors du Congrès, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Quôc Tri, a salué les contributions de Viforest aux résultats du secteur de la transformation et de l’exportation du bois. Il a souligné la nécessité urgente de renouveler les approches, les méthodes de travail et d’accélérer la mise en œuvre des plans afin de répondre aux nouvelles normes, notamment les exigences relatives au bois légal et les barrières techniques liées aux émissions.

Le vice-ministre a proposé cinq missions clés pour Viforest au cours du prochain mandat, insistant sur l’importance de construire une chaîne d’approvisionnement en bois légal, de promouvoir une image d’un secteur agricole et forestier vert, transparent et responsable, conforme aux normes internationales.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre l’objectif d’exportations de 25 milliards de dollars d’ici 2030, le secteur devra se concentrer sur trois orientations majeures : renforcer la compétitivité à partir d’un écosystème de liens étroits ; bâtir une marque nationale pour les produits du bois vietnamien ; diversifier les marchés, les produits et les canaux de distribution, tout en exploitant pleinement les opportunités offertes par les marchés clés.

Le Congrès a élu un Comité exécutif de 31 membres pour le mandat 2025–2030. Nguyên Quôc Khanh, président d’AA Corporation, a été élu président de Viforest.

Partageant sa vision pour le développement du secteur, Nguyên Quôc Khanh a affirmé que l’industrie du bois devait construire une chaîne d’approvisionnement complète, résiliente et autonome ; renforcer les capacités de production ; accorder une attention particulière à la formation de ressources humaines hautement qualifiées ; intensifier la mise à jour des informations internationales ; et investir de manière robuste dans l’innovation technologique et la production verte. Pour bâtir la marque vietnamienne du bois, il a identifié quatre piliers essentiels : durabilité - qualité - flexibilité - compétitivité. Il a également souligné la nécessité d’un système de données transparent, harmonisé selon les normes internationales ; d’une participation plus active aux forums internationaux ; et d’une communication renforcée en collaboration avec le gouvernement afin de hisser l’image du bois vietnamien sur la scène mondiale.

Concernant les marchés, il a recommandé aux entreprises vietnamiennes d’accroître leur présence dans les grandes foires commerciales, de renforcer les liens avec les partenaires nationaux et internationaux, et d’exploiter pleinement le réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger. Au niveau national, il a proposé de moderniser les salons professionnels afin de faire du Vietnam une destination majeure pour les acheteurs internationaux.

VNA/CVN