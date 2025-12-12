Accélérer la généralisation de la 4G/5G avant l’extinction nationale de la 2G

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique, définissant les percées en matière de développement scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, les opérateurs de télécommunications accélèrent le processus d’extinction du réseau 2G d’ici septembre 2026.

Cette mesure constitue une étape essentielle pour réaménager les bandes de fréquences et optimiser les ressources au profit des technologies modernes 4G/5G, en vue d’une couverture 5G sur l’ensemble du territoire d’ici 2030.

Dans cette transition, le Groupe de l’Industrie et des Télécommunications de l’Armée (Viettel) joue un rôle pionnier grâce à une série d’initiatives visant à garantir une migration fluide vers la 4G/5G et à éviter toute interruption de service. Viettel propose plusieurs programmes d’accompagnement, notamment la mise à disposition de téléphones 4G à partir de 200.000 dôngs, ou l’échange d’appareils anciens contre des téléphones 4G/5G VoLTE de marques réputées, à partir de 2 millions de dôngs.

Les utilisateurs passant à un appareil compatible VoLTE bénéficient de 30 jours d’appels gratuits pour tester la qualité de la voix en HD, avec un taux de coupure d’appel réduit de plus de 59% par rapport au réseau 2G.

Dans plus de 200.000 points de service Viettel à travers le pays, les équipes techniques vérifient les appareils, transfèrent les contacts et les données, activent la VoLTE et guident les usagers dans l’utilisation des nouvelles fonctionnalités. Une attention particulière est accordée aux personnes âgées ainsi qu’aux habitants des zones reculées, avec un service de soutien directement sur place.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, l’arrêt de la 2G en 2026 permettra non seulement de libérer des fréquences pour les services mobiles haut débit, mais aussi de réduire les coûts d’exploitation d’une infrastructure obsolète, d’améliorer la qualité du réseau et d’accroître l’efficacité de l’utilisation du spectre national. Cette démarche suit également la tendance mondiale : plus de 100 pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, Singapour et le Japon, ont déjà abandonné la 2G/3G afin de concentrer leurs ressources sur les technologies avancées, jetant les bases d’une économie numérique durable.

Afin de moderniser l’infrastructure de télécommunications et d’assurer une couverture 5G conformément aux objectifs de la Résolution 57, l’Assemblée nationale a adopté début 2025 la Résolution N°193/2025, introduisant plusieurs mécanismes et politiques spécifiques pour promouvoir l’innovation et la transformation numérique.

Conformément au Décret N°88/2025 du gouvernement, l’État soutiendra les entreprises déployant le réseau 5G si elles installent au minimum 20.000 stations 5G mises en service et certifiées durant l’année 2025.

S’acquittant de ses engagements, Viettel a déjà achevé l’installation de 20.000 stations 5G dès la première semaine de décembre 2025, soit plus de trois semaines avant l’échéance prévue. D’ici la fin de l’année, ce chiffre devrait atteindre 23.500 stations supplémentaires. Au total, Viettel disposera d’un réseau de 30.000 stations 5G, couvrant 90% des zones extérieures et 70% des espaces intérieurs à l’échelle nationale, devenant ainsi l’opérateur possédant l’infrastructure 5G la plus étendue du pays.

L’accélération de la généralisation des technologies 4G/5G avant l’extinction complète de la 2G constitue non seulement une mesure visant à protéger les droits et les besoins de communication des utilisateurs, mais aussi une étape stratégique permettant au Vietnam de progresser plus rapidement dans son processus de transformation numérique et vers un développement durable de l’économie numérique.

