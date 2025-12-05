Préparatifs rigoureux pour un Congrès national d’émulation patriotique impressionnant

Le 4 décembre après-midi, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a présidé une séance de travail avec le ministère de l'Intérieur afin d'évaluer les tâches de construction institutionnelle et les missions clés à achever d'ici la fin de l'année 2025.

Photo : VNA/CVN

Le mois de décembre reste extrêmement chargé : le ministère doit soumettre 27 documents détaillant la mise en œuvre des lois sur l'organisation de l'administration locale de 2025 et de la Loi sur les fonctionnaires publics, ainsi que de la Loi sur l'emploi qui entrera en vigueur en 2026.

La vice-Première ministre a pointé du doigt le manque de détermination de certaines unités, entraînant des retards. Soulignant que la charge de travail restante est très lourde et touche des domaines sociaux vitaux, elle a souligné la nécessité d'une méthode de travail "rigoureuse, décisive et efficace" pour garantir l'achèvement des objectifs fixés. Elle a qualifié le temps restant de véritable "campagne", nécessitant une coordination étroite et une concentration extrême, et a ordonné aux dirigeants du ministère de s'impliquer directement et quotidiennement pour garantir les progrès.

Elle a clairement défini l'objectif le plus important et urgent pour le ministère : la préparation du 11e Congrès national d'émulation patriotique. Cet événement est considéré comme une tâche politique majeure pour le mois de décembre 2025.

Pham Thi Thanh Trà a proposé au ministre de l'Intérieur de suivre de près les travaux préparatoires, y compris la révision du film documentaire et du scénario du programme. L'objectif est de s'assurer que le Congrès soit organisé de manière minutieuse, de qualité et impressionnante.

Outre la préparation de cet événement national, les autres priorités soulignées par la vice-Première ministre incluent l'achèvement de 27 décrets, le bilan des cinq ans de mise en œuvre de la résolution n° 76/NQ-CP du gouvernement sur le programme global de réforme administrative de l'État pour la période 2021-2030.

VNA/CVN