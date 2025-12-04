Présentation de 217 candidats des organes centraux pour les législatives de 2026

Le 4 décembre au matin, la première conférence de consultation du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a achevé l’ensemble de son programme.

Les délégués ont écouté les représentants du Comité permanent de l’Assemblée nationale et de la permanence du Comité central du FPV présenter les prévisions relatives à la structure, à la composition et au nombre de candidats provenant des organisations politiques, du FPV, des organisations sociopolitiques, des organisations sociales, des associations professionnelles, des organes de l’État et des unités des forces armées populaires au niveau central, qui seront présentés pour les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale. Elle a également discuté et convenu de ces éléments pour les organes et organisations concernés.

Selon la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, également membre du Conseil électoral national, le Bureau politique et l’Assemblée nationale ont fixé la date des élections au 15 mars 2026.

Concernant le nombre de candidats, les délégués de la conférence ont convenu que le total des personnalités proposées par les organes et organisations au niveau central pour se présenter aux élections législatives de la XVIe législature est de 217 candidats.

À l’issue de la conférence, le Présidium et la permanence du Comité central du FPV finaliseront et publieront les documents nécessaires, notamment le procès-verbal de la première conférence de consultation, l’avis sur les travaux électoraux après cette première consultation, ainsi que le rapport sur ses résultats destiné au Conseil électoral national et aux organismes concernés.

