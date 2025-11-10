Le Premier ministre montre la voie sur l’émulation patriotique pour la diplomatie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, a exhorté lundi 10 novembre à Hanoï à maintenir l’environnement, à élargir la situation, à élever la force, à promouvoir le rôle et à construire les fondations de la diplomatie vietnamienne.

>> La VNA organise son VIe Congrès d'émulation patriotique

>> Vers un congrès national d’émulation patriotique exceptionnel et inspirant

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du congrès d’émulation patriotique du ministère des Affaires étrangères pour la période 2025-2030, le chef du gouvernement a tenu à rappeler les enseignements du président Hô Chi Minh : "L’émulation est un esprit international", "L’émulation contribue à préserver la paix et la démocratie dans le monde".

Conjointement à la défense et à la sécurité nationales, la diplomatie a maintenu un environnement pacifique et stable, a fermement protégé l’indépendance et la souveraineté du pays pour son développement, et a consolidé la situation extérieure la plus favorable jamais connue depuis le lancement de l’œuvre de rénovation.

Le secteur diplomatique a efficacement promu son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale, participé de manière proactive et responsable à la résolution des problèmes régionaux et internationaux communs, et a jeté et consolidé les bases d’une diplomatie complète, moderne et professionnelle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que, dans un monde en pleine évolution, l’esprit d’émulation patriotique au sein du secteur diplomatique devrait être promue plus que jamais. Chaque diplomate se doit d’être un pionnier, un inspirateur d’un Vietnam audacieux, humaniste et moderne qui œuvre sans cesse pour la paix, la coopération et le développement durable.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux fonctionnaires et employés du ministère des Affaires étrangères de mieux faire leurs tâches courantes conformément aux fonctions et tâches assignées ; de mieux faire leur rôle de connexion diplomatique, économique, culturelle, numérique, technologique et humaine ; et de mieux faire leur mission internationale, élevant la diplomatie multilatérale vietnamienne, promouvant le rôle et la position du pays dans la participation au façonnage et à la réforme de la gouvernance mondiale, notamment au sein des forums et mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux.

Parallèlement, le secteur diplomatique est exhorté à rivaliser d’efforts dans la rénovation de la pensée stratégique et l’action innovante ; la culture des partenariats, de la confiance et de l’amitié avec les amis internationaux ; et la promotion du développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, a-t-il encore indiqué.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays, formant un réseau de partenariats stratégiques et globaux avec 38 pays, et est également un membre actif de plus de 70 organisations internationales. Le Vietnam a établi des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires.

Outre la signature et la mise en œuvre de 17 accords de libre-échange (ALE), dont plusieurs accords de nouvelle génération, le pays a fait son entrée dans le groupe des 32 plus grandes économies mondiales en termes de PIB et parmi les 20 pays les plus commerçants et les plus attractifs pour les investissements étrangers, auxquels la diplomatie économique a contribué positivement.

VNA/CVN