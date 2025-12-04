Le SG Tô Lâm fixe les grandes lignes d’action pour la Police populaire en 2026

Le Comité du Parti de la Police centrale a tenu, le 4 décembre à Hanoï, une réunion destinée à examiner plusieurs documents relevant de sa compétence, conformément au règlement de travail et au Programme d’action pour 2025.

>> Police populaire du Vietnam : 80 ans de gloire

>> Police populaire pour le Parti, pour le peuple

>> La Police populaire appelée à de nouveaux exploits pour le Parti, la nation et le peuple

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, membre de la Permanence du Comité du Parti de la Police centrale, a assisté à l’événement et y a donné ses orientations.

Y étaient également présents le président de la République Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh, tous deux membres de la Permanence du Comité du Parti de la Police centrale, qui ont prononcé des allocutions.

Ouvrant la conférence, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a indiqué que les délégués discuteraient notamment du projet de rapport de synthèse des activités de 2025, des orientations et missions prioritaires pour 2026 au sein de l’organisation du Parti de la Police centrale ; des documents clés qui seront soumis à la 81e Conférence nationale de la Police ; ainsi que du rapport sur les travaux dirigés par la Permanence au quatrième trimestre 2025.

Le ministre a souligné que les questions abordées lors de cette conférence constituaient des contenus fondamentaux et stratégiques, servant de base à la définition des tâches et solutions majeures pour 2026 et les années suivantes.

En 2025, les forces de la Police populaire ont assuré de manière absolue la sécurité et la sûreté des événements politiques majeurs. Les résultats obtenus dans la lutte contre la criminalité ont contribué à maintenir la stabilité politique et à soutenir efficacement le développement économique, culturel, social et les activités extérieures du pays. Elles ont également joué un rôle pionnier dans le processus de transformation numérique nationale, fournissant les fondements permettant au Parti et à l’État d’élaborer des politiques et stratégies en matière de science, technologie, innovation et transformation numérique, facilitant ainsi le développement de l’économie numérique et de la société numérique.

Le ministre a également mis en avant les efforts de renouvellement des méthodes de direction, associés à une réorganisation plus compacte, efficace et performante, avec une décentralisation adaptée aux fonctions et missions, favorisant l’initiative et la créativité des organisations du Parti à tous les niveaux.

Le 8e Congrès du Parti de la Police centrale pour le mandat 2025-2030 a été organisé avec succès. Les forces policières se sont également mobilisées activement pour soutenir la population dans la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont salué les efforts, l’exemplarité et les résultats remarquables obtenus par le Comité du Parti de la Police centrale et le ministère de la Police en 2025.

Pour les missions prioritaires à venir, Tô Lâm a demandé aux forces de Police de concentrer tous leurs efforts pour garantir de manière absolue la sécurité et la sûreté du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que des élections législatives de la XVIe législature et des élections des membres du Conseil populaire pour le mandat 2026-2031.

Il a souligné que la mise en œuvre réussie des résolutions du XIVe Congrès du Parti et des orientations stratégiques exige une détermination forte, des efforts soutenus et des percées majeures de l’ensemble du système politique. La contribution des Forces de la Police revêt une importance particulière.

Confiant dans la devise "La plus disciplinée - La plus loyale - La plus proche du peuple", Tô Lâm a affirmé que les forces de la Police populaire accompliraient brillamment leurs missions en 2026.

VNA/CVN