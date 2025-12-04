Inauguration et remise de l’Hôpital d’amitié Laos - Vietnam de Houaphanh

La cérémonie d’inauguration et de remise de l’Hôpital d’amitié Laos - Vietnam de la province de Houaphanh (Nord du Laos) s’est tenue le 4 décembre. L’événement a vu la participation du vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung, du vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune, entre autres.

>> Un nouveau chapitre des relations Vietnam - Laos

>> Comité intergouvernemental Vietnam - Laos : vers une connectivité stratégique et un nouvel élan de coopération

>> Vietnam - Laos : engagement à renforcer la cohésion stratégique des relations

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Chi Dung a indiqué que l’hôpital, d’une capacité de 200 lits et équipé d’appareils médicaux modernes, représentait un investissement de plus de 500 milliards de dôngs provenant de l’aide non remboursable accordée par le gouvernement vietnamien au gouvernement lao. Cet hôpital provincial pluridisciplinaire est capable de répondre pleinement aux besoins de soins de santé de la population locale.

Il a souligné qu’il s’agissait d’un projet de coopération phare entre les deux pays, contribuant à améliorer la qualité des services de santé pour les habitants de la province de Houaphanh et des provinces du Nord-Laos.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien constant et global, notamment dans le domaine de la santé.

Au nom du gouvernement lao, il a confié aux autorités provinciales de Houaphanh et du district de Samnuea la mission de gérer, exploiter et préserver efficacement l’ouvrage, afin de servir durablement le travail de soin à la santé des populations du Laos.

VNA/CVN