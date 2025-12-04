Appel à bâtir une armée populaire moderne dans la nouvelle situation

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a exhorté jeudi 4 décembre à Hanoï l’ensemble de l’armée à adopter le principe des "Cinq solides" (politique solide, discipline solide, technologie solide, art militaire solide et vie militaire solide), les considérant comme des critères essentiels à la construction d’une armée moderne et efficace pour la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Cette proposition a été formulée lors de la 15e réunion de la Commission militaire centrale, présidée par le secrétaire général Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale et dirigée par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense.

Cette réunion a permis d’évaluer les résultats des missions militaires et de défense menées en 2025 et de définir les orientations pour l’année à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que de hauts responsables du Parti, des membres du Politburo et du Comité central, et des représentants de diverses institutions clés, dont le ministère de la Défense, le ministère de la Police et d’autres agences compétentes, ont assisté à la réunion.

Au cours de l’année 2025, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont réalisé des progrès significatifs, en mettant l’accent sur la consolidation de la défense nationale, le renforcement des forces armées et la protection de la souveraineté du pays.

Des mesures essentielles ont été mises en œuvre pour bâtir une armée politiquement solide, en privilégiant la formation efficace et la réorganisation des forces armées afin de les adapter aux défis de la nouvelle réalité.

Il convient de souligner en particulier les efforts déployés en matière de coopération internationale en matière de défense et d’intégration mondiale, domaines dans lesquels l’Armée populaire du Vietnam apporté une contribution remarquable, renforçant ainsi son rayonnement international.

Des progrès ont également été accomplis dans le renforcement du Parti au sein des forces armées, avec notamment la tenue réussie du 12e Congrès de l’organisation du Parti de l’armée, qui a permis de réaliser des avancées significatives sur divers fronts.

Vers le XIVe Congrès national du Parti

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que 2026 sera une année très importante pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour déployer la mise en œuvre des résolutions du XIVe Congrès national du Parti, avec une grande charge de travail à accomplir pour matérialiser les décisions clés, et organiser les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Ce sera également la première année d’application des politiques visant à construire une armée moderne et une défense nationale de tout le peuple.

Photo : VNA/CVN

La mission de défense et de sécurité pour 2026 sera axée sur la recherche et la production d’armements de pointe, le renforcement des capacités de combat et l’amélioration de la logistique et des technologies pour les missions militaires dans le contexte actuel.

Le leader du Parti a insisté sur l’importance pour la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense d’approfondir la mise en œuvre des résolutions du XIVe Congrès du Parti et des orientations stratégiques de la politique militaire, afin de garantir une réponse efficace à tout défi imprévu.

En outre, il a souligné la nécessité pour les forces armées de mener la recherche et le développement de nouvelles technologies, de favoriser l’innovation et de poursuivre la construction d’une armée plus compacte, plus forte et plus moderne.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté l’armée à renforcer le développement des écosystèmes numériques, à établir des bases de données sécurisées et à garantir la protection des informations, tout en mettant en œuvre des solutions intégrées pour améliorer la qualité de l’entraînement et l’aptitude au combat.

Il a également appelé à l’amélioration continue des conditions de vie, de la santé et du bien-être des soldats, afin de garantir leur préparation au combat en toutes circonstances.

Le leader du Parti a exprimé sa pleine confiance dans la direction de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, assurant l’armée remplira avec succès toutes les missions de défense et de sécurité d’ici 2026, renforçant ainsi la défense nationale et appliquant efficacement les politiques et décisions adoptées lors du XIIe Congrès de l’organisation du Parti de l’armée.

VNA/CVN