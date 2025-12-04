65 ans de relations Vietnam - Cuba : dynamiser le partenariat bilatéral

Une haute délégation du gouvernement vietnamien, conduite par le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, a effectué une visite de travail à Cuba du 1 er au 3 décembre, afin de promouvoir la coopération bilatérale intégrale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Lors de son entretien avec Óscar Pérez-Oliva Fraga, vice-Premier ministre et ministre cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, les deux parties ont discuté de mesures concrètes pour mettre en œuvre les programmes et projets prioritaires, ainsi que pour améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, en fonction des atouts et besoins de chaque pays. Elles ont également envisagé de nouveaux mécanismes pour resserrer davantage les relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont reconnu que, malgré les difficultés liées au contexte mondial et à la situation à Cuba, la coopération économique et commerciale entre les deux pays recèle encore de nombreuses opportunités, soutenues par l'attention particulière des hauts dirigeants des deux nations.

Dans cet esprit, ils ont convenu de coordonner étroitement la mise en œuvre des accords conclus, de soutenir les entreprises vietnamiennes investissant à Cuba, d'optimiser le mécanisme du Comité intergouvernemental et de multiplier les activités de promotion du commerce.

Óscar Pérez-Oliva Fraga a réaffirmé la détermination de La Havane à approfondir la relation de fraternité avec Hanoï sur la base de la confiance politique, de la solidarité spéciale et du développement mutuel. Il s'est dit convaincu que cette visite contribuerait à l'application effective des accords conclus entre les deux Partis et les deux États, et aiderait Cuba à faire face aux défis socio-économiques actuels. Il a souligné que le gouvernement cubain était prêt à faciliter au maximum les projets prioritaires avec le Vietnam, notamment dans la production agroalimentaire et rizicole.

Pour sa part, Hô Quôc Dung, qui effectuait sa première visite à Cuba à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, a exprimé la profonde gratitude du Vietnam envers le Commandant en chef Fidel Castro et le peuple cubain. Il a assuré que le Vietnam resterait toujours aux côtés de Cuba pour développer une coopération efficace, substantielle et durable.

À l'issue de leur rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la remise du procès-verbal de la première session du Comité mixte de l'Accord commercial Vietnam - Cuba, tenue le 1er décembre.

Auparavant, Hô Quôc Dung avait été reçu par Miguel Díaz-Canel Bermúdez, premier secrétaire et président de Cuba. Il a réaffirmé que le Vietnam suivait de près la situation sur l'île et partageait les difficultés rencontrées par le peuple cubain, tout en se disant convaincu que, sous la direction du Parti communiste de Cuba, la nation poursuivrait sa marche vers un socialisme prospère et heureux.

En réponse, le dirigeant cubain avait souligné que cette visite, coïncidant avec la célébration des 65 ans des liens diplomatiques entre les deux pays, témoignait des sentiments et de l'attention particulière accordés par le Parti, l'État et le peuple vietnamien à Cuba, et constituait une source d'encouragement majeure pour l'œuvre de la Révolution cubaine.

Photo : VNA/CVN

Il s'est dit particulièrement ému par les gestes de solidarité concrets du Vietnam, notamment la remise des fonds du programme "65 ans d'amitié Vietnam - Cuba" et le lancement du projet de centrale d'énergie renouvelable dans la province de Mayabeque.

Díaz-Canel Bermúdez, a également salué les efforts des ministères, secteurs et entreprises vietnamiennes présentes sur l'île, affirmant que Cuba est prête à créer des conditions favorables pour qu'elles étendent leurs activités sur son sol.

Durant son séjour, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a participé à la cérémonie officielle marquant le 65e anniversaire des relations diplomatiques et au lancement du projet de centrale solaire financé par l'aide non remboursable du Vietnam.

Il a également visité la Zone de développement spécial de Mariel, rencontré ses responsables et échangé avec des entreprises vietnamiennes telles que Thai Binh et ViMariel (investie par Viglacera), réaffirmant le soutien du gouvernement à ses investisseurs à l'étranger.

La visite s'est achevée par une rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne à Cuba et des hommages aux monuments des Héros nationaux José Martí et Hô Chi Minh à La Havane.

