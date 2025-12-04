Vietnam - Laos : engagement à renforcer la cohésion stratégique des relations

La 48 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, coprésidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone, a marqué un jalon important dans l’approfondissement des relations spéciales entre les deux pays et leur élévation à un nouveau niveau stratégique.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Dans une interview accordée à la presse à la suite de la visite de travail du chef du gouvernement au Laos les 2 et 3 décembre, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a déclaré que la réunion s’était déroulée en parallèle d’une série d’événements majeurs auxquels le Premier ministre Pham Minh Chinh avait assisté, notamment la réunion de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), ainsi que la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et le 105e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phomvihane.

Selon Lê Hoài Trung, la réunion a réaffirmé la détermination des deux États et des Partis à mettre en œuvre rapidement les accords conclus lors de la réunion de haut niveau bilatéral tenue précédemment. Elle a également témoigné de leur volonté de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, en renforçant la cohésion stratégique qui unit déjà le Vietnam et le Laos par une grande amitié, une solidarité spéciale et une coopération globale.

Il a souligné que la réunion ne se limitait pas à l’annonce de cette évolution, mais visait également à définir les orientations et les mesures nécessaires à sa réalisation. Parmi celles-ci figurent la signature de trois documents clés : l’Accord de coopération Vietnam - Laos pour 2026-2030, le Plan de coopération 2026 et le procès-verbal de la réunion, qui recense les points de consensus entre les deux gouvernements.

La réunion a créé des conditions nouvelles et essentielles pour la mise en œuvre des politiques de développement, de défense et de sécurité, ainsi que de politique étrangère des deux pays, qui seront précisées lors des prochains congrès nationaux bilatéraux début 2026, a-t-il poursuivi.

Traduire les engagements en actions concrètes

Pour l’avenir, Lê Hoài Trung a déclaré que les deux gouvernements s’attelleront immédiatement à la mise en œuvre des conclusions de la réunion, en commençant par bien comprendre et appliquer les instructions du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et du secrétaire général PPRL et président lao Thongloun Sisoulith, ainsi que les accords conclus lors de la 48e réunion.

Soulignant quatre axes prioritaires, il a indiqué que le premier consiste à renforcer la coopération politique afin de garantir la solidité des relations politiques bilatérales et d’en faire un pilier fondamental des relations de défense et de sécurité, contribuant ainsi au maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement national. Il est également important de réaliser des progrès significatifs dans les liens économiques, tout en développant et en améliorant l’efficacité de la coopération culturelle et éducative.

Le ministre a souligné un consensus essentiel : réaliser des percées significatives en matière de coopération économique et d’investissement, notamment en ce qui concerne la connectivité économique. Le renforcement de cette connectivité vise à harmoniser les stratégies, les objectifs et les visions de développement des deux pays, tout en consolidant les liens dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et des transports. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également insisté sur le fait que l’évolution des mentalités constitue un atout majeur pour atteindre ces objectifs.

Le deuxième axe de coopération consiste à renouveler les domaines existants, à les étendre à de nouveaux secteurs afin de refléter l’esprit de cohésion stratégique et à tirer parti du potentiel et des atouts de chaque pays. Cela requiert un engagement plus fort non seulement des organismes publics, mais aussi du monde des affaires, à tous les niveaux.

Troisièmement, Lê Hoài Trung a souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coordination. Les deux Premiers ministres ont convenu que le Comité intergouvernemental pourrait tenir des réunions trimestrielles et que les deux ministres coprésident le Comité de coopération bilatérale devraient également se réunir tous les trois mois pour faire le point sur les progrès accomplis.

Quatrièmement, il a été suggéré aux deux parties de discuter et de faire progresser conjointement les projets clés. Le Vietnam a décidé de multiplier par 2,5 son aide non remboursable au Laos au cours des cinq prochaines années, en privilégiant les projets clés afin d’assurer une efficacité concrète plutôt qu’une mise en œuvre dispersée.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que de tels efforts nécessitent des plans de mise en œuvre très détaillés. Grâce à cette approche, la coopération entre les deux Partis et les deux pays insufflera une nouvelle dynamique au développement, à la défense et à la sécurité nationales, ainsi qu’au processus d’intégration internationale de chaque pays.

VNA/CVN