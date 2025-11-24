Le Premier ministre appelle à un secteur bancaire créatif et au service du peuple

Lors du neuvième Congrès d’émulation patriotique du secteur bancaire (2025-2030), tenu le 24 novembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le secteur devait poursuivre une orientation fondée sur la créativité, l’accompagnement, le partage, la flexibilité, l’efficacité au service du peuple.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, cette approche est essentielle pour maintenir la stabilité macroéconomique, promouvoir une croissance rapide et durable, et garantir que toute la population bénéficie pleinement des acquis du développement national.

Le Premier ministre a salué les efforts remarquables et les contributions du secteur bancaire à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation, à la sécurité du système financier et au soutien apporté aux entreprises et aux populations durant les périodes difficiles. Malgré un contexte mondial marqué par l’incertitude et les tensions financières, les banques vietnamiennes ont su maintenir leur rôle de "système circulatoire" de l’économie, en conduisant une politique monétaire proactive, flexible et réactive, contribuant ainsi à renforcer la stabilité et la confiance du marché.

Au cours des dernières années, le secteur bancaire a accéléré la réforme institutionnelle, améliorant son cadre juridique de manière plus transparente et favorable. Il s’est imposé comme l’un des pionniers de la transformation numérique, modernisant ses systèmes de gestion, diversifiant ses services et optimisant ses opérations. Le secteur a également réorganisé son appareil administratif selon un modèle plus rationalisé, efficace et efficient. Les mouvements d’émulation ont été menés de manière rigoureuse et substantielle, apportant des résultats concrets et diffusant un esprit d’innovation et de responsabilité dans l’ensemble du système.

Le Premier ministre a particulièrement apprécié l’esprit de responsabilité et la solidarité des banques commerciales, qui ont constamment accompagné l’État et les entreprises dans les périodes de difficultés, démontrant leur engagement à contribuer au développement socio-économique national. Il a félicité les collectifs et individus exemplaires ayant obtenu des résultats exceptionnels dans les mouvements d’émulation du secteur.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que les mouvements d’émulation doivent être étroitement liés à l’accomplissement des missions politiques de chaque unité, le chef du Gouvernement a demandé au secteur bancaire de concentrer ses efforts sur plusieurs orientations clés : réduire les coûts pour favoriser une baisse durable des taux d’intérêt, faciliter l’accès au crédit, soutenir la production et les activités commerciales, et contribuer à maintenir la stabilité macroéconomique et les grands équilibres de l’économie.

Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier la transformation numérique, de renforcer l’application des technologies avancées, d’encourager l’innovation dans toutes les opérations bancaires et d’améliorer la qualité des services conformément aux normes internationales. Le Premier ministre a rappelé que la croissance du crédit devait être strictement contrôlée, orientée de manière ciblée et concentrée sur les secteurs prioritaires.

Le chef du gouvernement a aussi souligné que, dans une économie en développement comme celle du Vietnam, la demande de capitaux est immense et ne peut reposer exclusivement sur le système bancaire. Il a ainsi appelé au développement vigoureux du marché des capitaux, en particulier des marchés obligataire et boursier, afin de diversifier les canaux de financement et de réduire la pression sur le crédit bancaire. Parallèlement, il a insisté sur la maîtrise des dépenses publiques, l’amélioration de l’efficacité de l’investissement public et l’accélération du décaissement des fonds publics, considérés comme un moteur crucial de la croissance.

Dans un contexte mondial encore volatil et imprévisible, le Premier ministre a affirmé que la priorité absolue du secteur bancaire devait être la stabilité macroéconomique et le contrôle de l’inflation, fondements indispensables pour renforcer la résilience économique et soutenir une croissance durable à long terme.

Lors du Congrès, la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyên Thi Hông, a souligné l’importance politique particulière de cet événement pour l’ensemble du secteur. Elle a rappelé que le Congrès permettait de dresser le bilan de cinq années d’émulation patriotique (2020-2025), d’honorer les collectifs et individus exemplaires, tout en définissant les orientations et objectifs pour une nouvelle phase d’émulation, en vue de bâtir un secteur bancaire moderne, intégré, efficace et durable.

Elle a évoqué la tradition d’émulation du secteur, enracinée dans les enseignements du Président Hô Chi Minh : "Émuler, c’est aimer la Patrie ; aimer la Patrie, c’est devoir émuler", et "Chacun émule, chaque secteur émule". Fidèle à ces valeurs, le secteur bancaire a fait preuve de solidarité, de créativité et de détermination pour surmonter les difficultés et accomplir brillamment ses missions politiques. Durant les cinq dernières années, plus de 64.000 collectifs et individus ont été honorés par le Parti, l’État, le Gouvernement et la Banque d'État, illustrant ainsi les performances exceptionnelles du secteur.

Au nom du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis plusieurs distinctions de haut rang aux responsables de la Banque d'État du Vietnam.

La gouverneure Nguyên Thi Hông a ensuite lancé le mouvement d’émulation du secteur bancaire pour la période 2026-2030 avec le thème "Le secteur bancaire innove, crée et se veut pionnier dans l’entrée du pays dans une ère de développement puissant, civilisé et prospère".

En marge du Congrès, le secteur bancaire a également annoncé une contribution de 150 milliards de dôngs pour soutenir les populations des régions du Centre et des Hauts plateaux touchées par les récentes inondations, témoignant de l’esprit de solidarité, d’engagement communautaire et des valeurs humanistes cultivées de longue date par le secteur bancaire vietnamien.

VNA/CVN