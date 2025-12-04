Lâm Dông : inondations majeures et interruption du trafic sur la Route nationale 1A

De graves inondations provoquées par des pluies torrentielles et des délestages de réservoirs hydrauliques ont contraint les autorités à fermer temporairement plusieurs tronçons de la Route nationale 1A dans la soirée du 4 décembre, isolant plusieurs localités de la province de Lâm Dông.

Photo : VNA/CVN

Selon les autorités locales, la circulation a été totalement interrompue sur la Route nationale 1A traversant la commune de Ham Thang ainsi que les localités de Hong Son et Luong Son.

Face à la montée rapide des eaux rendant la chaussée impraticable, les forces de sécurité publique ont érigé des barrages pour interdire le passage et garantir la sécurité des usagers.

Parallèlement, la Route nationale 28, à hauteur de la commune de Ham Liêm, enregistre également une forte submersion, provoquant la panne de nombreux véhicules légers et compliquant sévèrement le trafic.

Photo : VNA/CVN

À 19h00 ce jeudi 4 décembre, la situation hydrologique demeurait critique. La combinaison de précipitations persistantes et de l'ouverture des vannes des lacs de barrage a entraîné une montée des eaux dans plusieurs zones.

Un bilan provisoire établi par les autorités locales en fin d'après-midi fait état de dégâts matériels considérables. Environ 1.705 habitations ont été inondées, alors que le niveau de la crue continuait de s'élever. Face à l'urgence, plus de 1.000 foyers ont dû être évacués vers des zones sécurisées.

Le secteur agricole subit également de lourdes pertes. Dans la commune de Liên Huong, plus de 250 embarcations ont été emportées par les courants. Le réseau routier provincial est par ailleurs fragmenté en de multiples points, provoquant une congestion significative.

La crue brutale de la rivière Cai a provoqué la dérive de cinq navires de pêche à 16h00. Les travaux de sauvetage sont effectués.

VNA/CVN