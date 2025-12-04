Vietnam - Japon

Le 1er Dialogue "2+2" : renforcement de la coopération stratégique en matière de défense et de diplomatie

Le Japon et le Vietnam ont tenu, ce jeudi 4 décembre à Tokyo, la première édition de leur Dialogue "2+2" au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense, marquant une étape significative dans l'approfondissement des relations bilatérales, témoignant de la haute confiance politique entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne était co-présidée par le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, ainsi que par Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères.

Du côté japonais, le dialogue était dirigé par Namazu Hiroyuki, vice-ministre des Affaires étrangères, et Kano Koji, vice-ministre de la Défense.

Dans une atmosphère qualifiée de franche, ouverte et sincère, les deux parties ont procédé à un examen approfondi de leur coopération bilatérale et ont partagé leurs visions respectives sur la situation régionale et internationale.

Les chefs de délégation ont souligné que l’élévation de ce mécanisme de consultation au format "2+2" illustre l'excellence des liens qui unissent Hanoï et Tokyo.

Les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux, substantiel et efficace des relations, deux ans après l'établissement du partenariat stratégique intégral, dans tous les domaines clés : économie, politique, sécurité-défense, sciences et technologies, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.

Le Vietnam a réaffirmé sa politique constante considérant le Japon comme un partenaire de premier plan et de long terme, soutenant le rôle constructif de Tokyo sur la scène internationale. En retour, le Japon a confirmé la place centrale du Vietnam dans le déploiement de sa politique régionale.

S’agissant spécifiquement de la défense et de la sécurité, les deux délégations ont noté des progrès tangibles, notamment dans l'échange de délégations, la formation des ressources humaines, le transfert d'équipements de défense, la médecine militaire et les opérations de sauvetage.

Face à un contexte mondial complexe, marqué par des opportunités et des défis entremêlés, le Vietnam et le Japon ont convenu de maintenir une concertation étroite au sein des forums multilatéraux et de soutenir le rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale.

À cette occasion, les ministères de la Défense des deux pays ont procédé à la signature d'un mémorandum de coopération dans le domaine du sauvetage et de la recherche, ainsi qu'une lettre d'intention sur la coopération en matière de formation.

Durant son séjour, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a également rencontré Yamaguchi Tsuyoshi du Parti libéral-démocrate (PLD), Obuchi Yuko, présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, ainsi que Takebe Tsutomu, conseiller spécial de ladite Alliance.

VNA/CVN