Rôle majeur du secteur de l’agriculture et de l’environnement

Le 12 novembre à Hanoï, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a célébré le 80ᵉ anniversaire de la fondation du secteur (1945-2025) et tenu son premier Congrès national d'émulation patriotique. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie et prononcé un discours important.

Soulignant la place stratégique du secteur, Tô Lâm a affirmé que le développement agricole et la protection des ressources naturelles et de l'environnement ne relèvent pas seulement du domaine économique, mais constituent aussi des missions politiques, culturelles, sociales, de sécurité et de défense nationale.

Il a salué les réalisations remarquables des cadres, fonctionnaires et travailleurs du secteur au cours des 80 dernières années, notamment durant la période 2020-2025 marquée par de nombreux mouvements d'émulation.

Face aux nouvelles exigences de la construction et de la défense nationales, Tô Lâm a exhorté le ministère à renouveler sa pensée et son mode d'action pour contribuer activement au succès du XIVᵉ Congrès national du Parti et à la prospérité durable du pays.

Réforme institutionnelle

Il a demandé de poursuivre la réforme institutionnelle et le perfectionnement du système juridique relatif aux terres, aux ressources en eau, aux minéraux et à la protection de l'environnement ; d'assurer la cohérence, la stabilité, la faisabilité et l'harmonie des intérêts entre l'État, le peuple et les entreprises.

Le secrétaire général a rappelé que la terre devait rester un bien national spécial, propriété du peuple sous la gestion unifiée de l'État, et être utilisée à bon escient, sans gaspillage ni privatisation déguisée.

Il a insisté sur la nécessité de faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique les moteurs essentiels du développement agricole. Le secteur doit assurer une gestion rigoureuse et une régulation équitable, restaurer les écosystèmes des rivières, lacs et nappes phréatiques, contrôler la pollution et s'adapter activement au changement climatique — en particulier dans le delta du Mékong, le Centre-Nord, les Hauts Plateaux du Centre et les zones côtières. Il convient également de moderniser les infrastructures hydrauliques, digues et réservoirs, et de déployer des technologies de surveillance pour prévenir les crues, les glissements de terrain et la salinisation.

Tô Lâm a également encouragé la simplification des procédures administratives et la suppression des "goulots d'étranglement" dans la gestion des terres et des ressources. Il a appelé à restructurer le secteur agricole selon une approche écologique, axée sur la qualité, la valeur ajoutée et la construction de marques nationales fortes, tout en développant une agriculture circulaire, biologique et à haute technologie.

À cette occasion, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement s'est vu décerner l'Ordre du Travail de première classe pour ses contributions exceptionnelles au développement socio-économique du pays.

