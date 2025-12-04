Le vice-PM Nguyên Hoa Binh met en avant sept succès de la grâce présidentielle 2025

Le 4 décembre, le ministère vietnamien de la Police a organisé une conférence nationale pour dresser le bilan 2025 de la politique de grâce et de réinsertion communautaire. Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, également président du Conseil consultatif pour la grâce présidentielle, y a pris part.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le Conseil consultatif pour la grâce présidentielle a soumis au président de la République des décisions permettant la libération anticipée de 22.086 personnes, à l'occasion des célébrations du 30 avril et du 2 septembre. Selon les données des organes compétents, seuls sept cas de récidive ont été enregistrés jusqu'à présent, soit 0,03%, confirmant que l'ordre et la sécurité liés à la mise en œuvre de la grâce ont été pleinement garantis.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre a salué les efforts des ministères, localités et établissements de détention dans l'exécution rigoureuse, transparente et conforme à la loi de la politique de grâce - une politique marquée par l'humanité, la clémence et les valeurs culturelles du Vietnam. Il a souligné que, malgré un calendrier resserré, les unités concernées ont achevé rapidement et avec sérieux l'examen des dossiers.

Selon lui, la campagne de grâce en 2025 a abouti à sept résultats notables : réaffirmation de la politique humaniste de l'État ; contribution à l'atmosphère festive lors des grandes dates nationales et au renforcement de la confiance du public ; encouragement des détenus à bien se comporter pour bénéficier de la clémence ; diffusion des valeurs de solidarité et de réinsertion ; mise en œuvre efficace des politiques d'accompagnement des personnes libérées ; confirmation du rôle central de la police dans la gestion, l'éducation et la réhabilitation des détenus ; coordination étroite et efficace entre les forces impliquées sous la direction du Parti, du gouvernement et du président de la République.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et aux localités de poursuivre l'amélioration du travail de grâce, en garantissant transparence, équité et conformité juridique. Il a appelé les comités populaires, organisations et entreprises à élaborer des plans pour accueillir et soutenir les personnes graciées, afin de les aider à stabiliser rapidement leur vie, conformément au Décret 49/2020/ND-CP et à la Décision 22 sur le crédit destiné aux anciens détenus.

Il a également insisté sur le rôle de la police locale dans l'accompagnement, la supervision et l'orientation des personnes graciées afin qu'elles surmontent la stigmatisation et trouvent une voie de réinsertion durable.

Nguyên Hoa Binh a enfin exhorté l'ensemble de la société à "ouvrir les bras" pour faciliter la réintégration des bénéficiaires de la grâce et a demandé au ministère de la Police de proposer les ajustements nécessaires aux textes réglementaires pertinents.

VNA/CVN