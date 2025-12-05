Optimiser les ressources pour les zones de minorités ethniques et montagneuses

Dans le cadre de la 10 e session de la XV e législature, l’Assemblée nationale a consacré la matinée du vendredi 5 décembre à la politique d’investissement relative au Programme cible national sur la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses à l'horizon 2035.

>> La technologie au service de l'audit des investissements publics et de l'environnement

>> AN : percée dans la construction et la mise en œuvre du cadre juridique

>> Deux dossiers majeurs : le centre financier international et la sécurité énergétique

Photo : VNA/CVN

Dans l’optique d’une gestion unifiée, efficace et durable, et afin de remédier à la dispersion des ressources ainsi qu’aux chevauchements de missions constatés dans les programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025, le gouvernement a élaboré un rapport proposant de fusionner ces trois programmes cibles nationaux et d’investir dans un programme unique portant sur la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la phase 2026-2035.

Soulignant la nécessité de cette fusion, l'organe de vérification a précisé que cette démarche permettrait de limiter les duplications de politiques, de bénéficiaires et de zones géographiques. Elle résoudrait les lacunes actuelles pour garantir une concentration prioritaire des ressources d'investissement vers les zones les plus défavorisées, notamment les régions montagneuses et celles peuplées de minorités ethniques. L'organe de vérification a validé la structure du programme en deux composantes.

Lors de la séance de l'après-midi, l’Assemblée nationale votera l'adoption de plusieurs textes législatifs, dont la Loi sur l'expertise judiciaire (amendée), la Loi sur l'exécution des jugements civils (amendée) et la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur le casier judiciaire.

Enfin, les députés débattront du projet de loi sur les tribunaux spécialisés au sein du Centre financier international, ainsi que du projet de loi modifiant et complétant certains articles des lois relatives à l'accueil des citoyens, aux plaintes et aux dénonciations.

VNA/CVN