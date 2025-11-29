Assemblée nationale

Le président de l'AN appelle à renforcer l'innovation pour plus de professionnalisme et d'efficacité

Le 29 novembre à Hanoï, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a organisé son premier Congrès d’émulation patriotique pour la période 2025-2030, sous la direction du président de l'AN, Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, la vice-présidente de l'AN, Nguyên Thi Thanh, également présidente du Conseil d'émulation et de récompenses du Comité permanent, a rappelé que, durant les cinq dernières années, les mouvements d'émulation au sein de l'AN avaient connu de réels progrès. L'adoption, en février 2024, de la Résolution 44/2024/UBTVQH15 a notamment permis de préciser les formes, critères et procédures de récompense, ainsi que de créer pour la première fois un Conseil d'émulation au niveau du Comité permanent.

Ces avancées ont donné un nouvel élan à l'émulation patriotique, mobilisant députés, cadres et agents autour d'une culture de créativité et de responsabilité. Les résultats obtenus sur la période 2020-2025 ont contribué efficacement à l'accomplissement des missions politiques de l'AN, en particulier l'achèvement du cadre institutionnel, la décision des grandes questions nationales et à la supervision des questions qui préoccupent les électeurs et le public.

Les délégués ont dressé le bilan de cette période, partagé des expériences en matière de détection et de mise en valeur des exemples exemplaires, et défini les orientations pour la période 2025-2030, avec l'ambition de stimuler l'esprit d'initiative, d'engagement et d'innovation au service du développement national.

S'exprimant lors de l'événement, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a rappelé l'appel à l'émulation patriotique du Président Hô Chi Minh il y a 77 ans. Selon lui, cet esprit demeure une source d'inspiration majeure pour les députés et les organes et les cadres dans la construction d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Il a salué les collectifs et individus honorés lors du Congrès, les invitant à poursuivre leurs efforts, à innover et à contribuer davantage à une Assemblée nationale toujours moderne, professionnelle, efficace.

Photo : VNA/CVN

Il a lancé le mouvement d'émulation 2025-2030, centrée sur l'accomplissement des réformes législatives, l'amélioration de la qualité du contrôle parlementaire et la préparation des élections des députés de la XVIe AN et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ou encore les célébrations du 80e anniversaire de la première élection générale, etc.

Le président de l'AN a également souligné la nécessité d'accélérer la transformation numérique pour bâtir une "Assemblée numérique", de renforcer la formation des cadres et d'attirer des talents au sein des organes parlementaires.

Il a également appelé à poursuivre la réforme du travail de récompense, en garantissant la transparence, la rapidité et l'exactitude, afin de valoriser et de diffuser les exemples de personnes et d'actions exemplaires, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs fixés par le Parti et l'État.

Lors du Congrès, plusieurs distinctions ont été remises, dont l'Ordre de l'Indépendance de troisième classe et l'Ordre du Travail de deuxième classe à d'anciens responsables parlementaires. Douze délégués ont été désignés pour participer au 11e Congrès national d'émulation patriotique.

Plus tôt dans la matinée, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, et les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

VNA/CVN