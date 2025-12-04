Vietnam et Chine renforcent les échanges humains, la solidarité et l’amitié fidèle

Dans l’après-midi du 4 décembre, à Hanoï, Bùi Thi Minh Hoài, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a chaleureusement reçu Ha Wei, ambassadeur de Chine au Vietnam.

>> Vietnam - Chine : échange entre les organes d'éducation et de mobilisation auprès des masses des deux Partis

>> Exposition : la coopération amicale Vietnam - Chine à travers les archives

>> Renforcer la coopération Vietnam - Chine dans l’économie numérique

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, elle a également, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du FPV, reçu une assistance financière de 500.000 dollars offerte par le gouvernement chinois, via l’ambassade de Chine au Vietnam, destinée aux populations des provinces touchées récemment par les catastrophes naturelles.

L’ambassadeur Ha Wei a affirmé que ce soutien, bien que modeste, reflétait l’affection du peuple chinois envers le peuple vietnamien, avec la volonté de "partager les difficultés", et d’accompagner le Vietnam dans le dépassement de la situation difficile.

Évoquant les activités bilatérales récentes, l’ambassadeur a rappelé la visite historique du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping en avril 2025, une visite qui, selon lui, avait resserré davantage l’amitié entre les deux Partis et les deux États. Ces derniers temps, de nombreuses entreprises chinoises sont venues au Vietnam pour rechercher des opportunités d’investissement, notamment dans les technologies de pointe – une tendance en pleine expansion.

Plusieurs projets majeurs de coopération se poursuivent de manière durable, tels que la ligne ferroviaire Hanoï - Lào Cai - Hai Phong ou encore le Centre d’amitié Vietnam - Chine, actuellement en cours de rénovation. Les échanges entre les deux peuples se poursuivent positivement, notamment avec le lancement en Chine du programme "Hành trình đỏ" (Itinéraire rouge) de formation et d’étude pour la jeunesse, réunissant 1.000 participants.

Le diplomate s’est dit convaincu que l’expansion de la coopération dans les technologies de pointe et les nouveaux matériaux constituerait une base solide pour l’approfondissement des relations bilatérales. Il a exprimé le souhait de voir la présidente du FPV poursuivre sa coordination étroite avec l’ambassade de Chine et la CCPPC (Conférence consultative politique du peuple chinois), afin de consolider davantage les relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine des échanges humains.

De son côté, Mme Hoài a adressé ses remerciements sincères au Parti, à l’État et au peuple chinois pour l’attention portée au Vietnam en cette période difficile. Le soutien de 500.000 USD, a-t-elle déclaré, constitue non seulement une aide matérielle précieuse permettant au pays de surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, mais aussi un encouragement moral témoignant de la solidarité du peuple chinois envers le peuple vietnamien.

Elle a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamien considéraient le développement d’une relation d’amitié, de coopération et de stabilité durable avec la Chine comme une orientation constante, un choix stratégique et l’une des plus hautes priorités de la politique étrangère du Vietnam. Dans le cadre global des relations bilatérales, le FPV et la CCPPC entretiennent depuis de nombreuses années une coopération sincère et efficace.

Les organisations populaires membres du FPV ont également développé de nombreuses activités de coopération fructueuses avec leurs homologues chinoises. Les programmes d’échanges entre jeunes, étudiants et femmes des deux pays sont régulièrement organisés. L’Union des organisations d’amitié du Vietnam coordonne également étroitement avec l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger l’organisation de nombreuses activités significatives.

Pour l’avenir, Mme Hoài a souhaité que les deux parties continuent d’intensifier les échanges entre les deux peuples et de soutenir les organisations sociales et de masse dans le développement de leurs activités de coopération.

VNA/CVN