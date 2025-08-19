Le chef de l'État préside la cérémonie d’accueil officiel du roi du Bhoutan

Sur invitation du président de la République, Luong Cuong, et de son épouse, le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, et son épouse, la reine Jetsun Pema Wangchuck, sont arrivés à Hanoï pour une visite d’État au Vietnam du 18 au 22 août 2025.

>> Approfondir et dynamiser les relations Vietnam - Bhoutan

>> Vietnam - Bhoutan : Coopération pour la paix, le développement et la durabilité

>> Le roi et la reine du Bhoutan entament une visite d’État au Vietnam

Le matin du 19 août, au Palais présidentiel, le président Luong Cuong et son épouse ont présidé la cérémonie officielle d’accueil du roi et de la reine du Bhoutan. Il s’agit de la première visite d’État du couple royal au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2012.

Photo : VNA/CVN

Cette visite revêt une grande importance dans les relations bilatérales, témoignant de l’estime portée par le Bhoutan à l’amitié et à la coopération avec le Vietnam, ainsi que du rôle et du statut grandissants du Vietnam dans la région. Elle illustre également clairement la politique étrangère vietnamienne fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et le multilatéralisme des relations internationales, en faveur de la paix, de la coopération et du développement.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 19 janvier 2012, le Vietnam et le Bhoutan entretiennent une amitié solide. Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec le Bhoutan, reconnu comme l’un des pays pionniers en matière de croissance verte et de maintien des indicateurs du "bonheur national". De son côté, le Bhoutan considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire pour renforcer leurs relations bilatérales et souhaite s’inspirer des expériences de développement vietnamiennes.

Les dirigeants des deux pays échangent régulièrement des messages de félicitations lors des fêtes nationales et conduisent des délégations de haut niveau. La nomination rapide d’ambassadeurs après l’établissement des relations diplomatiques a également contribué à dynamiser les échanges bilatéraux.

Le tourisme constitue un point fort des relations bilatérales. De nombreux Vietnamiens visitent le Bhoutan, célèbre pour son indice de bonheur, ses paysages naturels exceptionnels et ses sites bouddhistes. De même, un nombre croissant de Bhoutanais découvrent la culture, le peuple et les sites touristiques du Vietnam.

Bien que les échanges commerciaux et les investissements restent modestes, un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes investissent au Bhoutan. Actuellement, une entreprise vietnamienne est enregistrée dans le pays dans le secteur du mobilier et de la construction. Avec le développement dynamique des deux pays, le potentiel pour renforcer une coopération pratique et efficace est considérable, notamment dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies, de la transformation numérique et du développement durable.

Photo : VNA/CVN

Sur les forums multilatéraux, les deux pays coopèrent étroitement, se soutiennent mutuellement et renforcent leur collaboration, notamment au sein des Nations unies, de l’Association interparlementaire de l’Asie (AIPA), du Conseil des parlements d’Asie (APA) ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Cette visite vise à approfondir et à renforcer l’efficacité des relations bilatérales, particulièrement dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, du développement durable, du tourisme durable, de la culture, de la religion, ainsi que la coopération et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Après la cérémonie d’accueil, le président Luong Cuong et le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck s’entretiennent, afin de discuter du développement futur des relations bilatérales, et définir les domaines prioritaires de coopération.

VNA/CVN