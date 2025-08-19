Hanoï s’efforce de revitaliser la rivière Tô Lich avant la Fête nationale

Le Comité populaire de Hanoï s’est engagé à transformer la rivière Tô Lich, l’une des plus polluées de la ville, en un cours d’eau propre, verdoyant et beau d’ici le 2 septembre.

>> "Travailler jour et nuit" : dragage intensif de la rivière Tô Lich

>> Un projet ambitieux pour transformer la rivière Tô Lich en un espace vert

Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale, la ville a publié le 1er août le document N°4391/UBND-ĐT, qui décrit les mesures visant à améliorer l’assainissement de l’environnement et à moderniser les berges.

Photo : Tintuc/CVN

Ce plan comprend des projets synchronisés de collecte et de traitement des eaux usées, de réapprovisionnement en eau et d’aménagement paysager. Il vise à s’attaquer à la pollution à la racine tout en créant des espaces publics verts, en améliorant la qualité de vie des habitants et en promouvant un développement urbain durable.

Selon Trân Van Tiên, directeur adjoint du Conseil de gestion des infrastructures techniques et des projets agricoles, il s’agit d’une initiative clé d’une grande importance.

"Nous avons mobilisé un maximum de main-d’œuvre, d’équipements et de technologies modernes. Les entrepreneurs travaillent sans relâche, répartissant les travaux sur plusieurs fronts pour accélérer les travaux", a-t-il fait savoir.

Le projet comprend l’installation d’un système complet de collecte des eaux usées des deux côtés de la rivière afin de rediriger les eaux usées vers la station d’épuration de Yên Xa. À ce jour, 61 des 63 points de rejet entre la rue Hoàng Quôc Viêt et le pont Hoa Muc ont été raccordés.

Les travaux de restauration des talus, d’enherbement et d’enlèvement des débris de construction sont en cours et devraient être terminés d’ici le 20 août.

Les deux points de rejet restants près du pont Quang seront traités ultérieurement en raison de chevauchements avec un chantier, mais leur enlèvement devrait respecter les délais.

"Une fois ces points de rejet traités, les eaux usées non traitées ne se déverseront plus directement dans la rivière", a précisé Trân Van Tiên.

Les experts environnementaux soulignent que l’élimination complète de la pollution de la rivière Tô Lich nécessite un système complet de collecte des eaux usées afin d’empêcher les eaux usées non traitées de pénétrer dans le cours d’eau.

La station de Yên Xa jouera un rôle décisif dans la résolution de ce problème persistant en interceptant les eaux usées avant qu’elles n’atteignent la rivière. Des mesures supplémentaires, notamment la mise en place de systèmes de drainage d’eau propre, permettront de restaurer la vitalité de la rivière.

Le système de barrage régulateur est actuellement achevé à 96%. Ce système est essentiel à la rétention, à la reconstitution et à la prévention des reflux.

La station de Yên Xá a démarré ses essais de fonctionnement le 1er août, après l’obtention de son permis environnemental. D’une capacité nominale de 270.000 m³ par jour, l’usine fonctionne à un débit de 140.000 m³ par jour et devrait atteindre 180.000 m³ par jour d’ici le 20 août.

Truong Quôc Bao, directeur du comité de gestion du projet de Yên Xa, a déclaré qu’il s’agirait d’une étape majeure vers la fin de décennies de pollution chronique. Les digues et les routes d’accès sur la rive droite sont en cours de finalisation, et les entrepreneurs doivent terminer tous les travaux d’ici le 25 août.

Le réseau de canalisations, essentiel à l’approvisionnement en eau potable du Tô Lich et à la stabilité de son débit, est achevé à environ 85%.

"Nous avons exhorté les entrepreneurs à accélérer les travaux et à raccorder le système de réapprovisionnement d’ici le 20 août pour une exploitation synchronisée", a-t-il indiqué.

Une autre tâche cruciale est la construction de la canalisation de régulation du niveau d’eau depuis Hô Tây A jusqu’à l’écluse de Dõ, le fossé de Thuy Khuê et le canal TE3. Les travaux se poursuivent jour et nuit pour une mise en service avant le 25 août. La canalisation acheminera l’eau propre du lac de l’Ouest vers la rivière à un débit maximal de 2,7 mètres cubes par seconde.

Une fois tous les systèmes pleinement opérationnels, la rivière Tô Lich maintiendra un niveau d’eau stable toute l’année, réduisant ainsi le risque d’assèchement pendant les saisons sèches et améliorant sa capacité d’auto-épuration naturelle.

VNA/CVN