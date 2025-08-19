80e anniversaire de la Fête nationale : d'importantes restrictions de circulation à prévoir vers Hanoï

Le Département de la police de la circulation du ministère de la Police a annoncé, le 19 août, un ensemble de mesures de régulation du trafic routier à Hanoï afin d'assurer le bon déroulement de la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Photo : VNA/CVN

Les restrictions concerneront certains véhicules entrant dans la capitale, selon les créneaux suivants : du 21 août à 15h00 au 22 août à 5h00 ; du 24 août à 15h00 au 25 août à 5h00 ; du 27 août à 15h00 au 28 août à 5h00 ; du 29 août à 16h00 au 30 août à 17h00 ; du 1er septembre à 16h00 au 2 septembre à 17h00.

Sont concernés les véhicules de plus de 10 tonnes ainsi que les autocars de 45 places et plus, à l'exception des bus et transports publics, camions à ordures, véhicules de dépannage, véhicules accrédités pour l'événement et véhicules d'urgence.

Les restrictions s'appliqueront aux autoroutes et nationales menant à Hanoï. Sur les autoroutes, les points de contrôle incluront les axes Hanoï - Ninh Binh (carrefour de Thuong Tin), Hanoï - Hai Phong (carrefour de Yên My), Hanoï - Thai Nguyên (carrefour de Van Xuân), Hanoï - Lào Cai (carrefour de Binh Xuyên).

Les Nationales concernées sont les 1A, 2, 3, 5, 6, 21A, et 18, avec des points de restriction spécifiques pour chaque axe, pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation pendant la préparation et la tenue des événements majeurs.

VNA/CVN