Hô Chi Minh-Ville célèbre le 80e anniversaire de la Fête nationale en images

Le 19 août, sur la rue piétonne Nguyên Huê, le comité d’organisation des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville a inauguré une exposition photographique intitulée "De l’ère de l’indépendance et de la réunification nationales à l’ère du progrès national".

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Photo: VNA/CVN

L’exposition se tient simultanément sur trois sites emblématiques : la rue piétonne Nguyên Huê, la rue Dông Khoi et l’espace face au parc Chi Lang, conférant à la ville une atmosphère à la fois festive et solennelle.

Sur la rue Nguyên Huê, une centaine de clichés retracent l’insurrection générale d’août 1945 et la naissance de la République démocratique du Vietnam.

Sur la rue Dông Khoi, soixante-dix photographies illustrent le processus de développement de Hô Chi Minh-Ville, qui inclut aujourd’hui les anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, et témoignent de son ambition de devenir une "super-métropole" et un pôle de croissance national et régional.

Face au parc Chi Lang, l’espace "Couleurs culturelles et touristiques de Hô Chi Minh-Ville" présente des œuvres d’art mettant en valeur la beauté naturelle, la population et le patrimoine culturel de la ville, soulignant son potentiel en tant que destination touristique accueillante et hospitalière pour les visiteurs du monde entier.

L’événement se poursuit jusqu’au 5 septembre.

VNA/CVN