Poursuite des efforts contre la pêche INN

Dans l'après-midi du 29 mai, une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a eu une séance de travail avec le Comité populaire de Binh Thuân sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans cette localité du Centre.

Photo : VNA/CVN

Convaincue que la lutte contre la pêche INN est une tâche essentielle et urgente, la province de Binh Thuân a mobilisé l’engagement de l'ensemble du système politique local pour mettre en œuvre sérieusement les directives sur la lutte contre la pêche INN et la réalisation des recommandations de la Commission européenne (CE), contribuant aux efforts nationaux visant à faire retirer le "carton jaune".

Selon Nguyên Van Chiên, vice-directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, à ce jour, à Binh Thuân, 1.942 bateaux de pêche en activité parmi les 1.953 bateaux de pêche d'une longueur de 15 m ou plus, ont été munis d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

Les 11 autres bateaux ont cessé leurs activités de pêche, ou sont impliqués dans des litiges, ou ont été vendus à l’extérieur de la province, sans aucune information disponible…

Des sanctions sévères

En 2023, 575 affaires de violations des réglementations contre la pêche INN ont été sanctionnées avec une amende totale de plus de 4 milliards de dôngs. Au cours des cinq premiers mois de 2024, 217 affaires ont été traitées pour une amende totale de près de 1,7 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural et chef adjoint du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre la pêche INN, a demandé à cette province d'être plus drastique dans ce travail, en particulier en punissant strictement les violations.

Dans l'après-midi du 28 mai et dans la matinée du 29 mai, la délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mené des contrôles dans deux ports de pêche et un certain nombre d'unités de la province de Binh Thuân.

Dans la province de Nghê An (Centre), le 23 mai, le Comité populaire provincial a publié un plan précisant les objectifs, les tâches et les solutions concernant la prévention et la lutte contre la pêche INN. Il a demandé aux organisations et particuliers concernés de renforcer la sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN, la gestion et la supervision des bateaux de pêche, ainsi que le contrôle et l’inspection…

VNA/CVN