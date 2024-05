Des efforts inlassables de Tiên Giang pour mettre fin aux violations dans la pêche

Depuis 2022, la province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong, n'a enregistré aucun cas de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), grâce à ses efforts de sensibilisation des professionnels du secteur, selon le directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, Nguyên Van Mân.

Photo : Lê Huy Hai/VNA/CVN

Tiên Giang compte 1.305 bateaux de pêche et plus de 9.460 pêcheurs. À l'heure actuelle, la sensibilisation des armateurs et des pêcheurs s'intensifie.

Dans le district de Go Công Dông, qui compte 704 navires de pêche, les garde-frontières locaux ont collaboré avec les agences compétentes pour renforcer la sensibilisation et la formation en ce qui concerne les dispositions des lois vietnamiennes et internationales sur les produits halieutiques.

Photo : TG/CVN

Le lieutenant-colonel Nguyên Huu Nham, responsable du bureau du commandement provincial des gardes-frontières, a déclaré que le commandement a demandé aux garde-frontières et aux flottilles d'intensifier la sensibilisation. Ils distribuent des dépliants et rappellent aux propriétaires de bateaux et aux pêcheurs de respecter la loi maritime, de ne pas violer les réglementations contre la pêche INN et de prendre la responsabilité de protéger la souveraineté sur la mer et les îles du pays, ainsi que l'environnement marin.

En 2024, Tiên Giang vise 356.000 tonnes de produits aquatiques.

VNA/CVN