La racine de lotus de Dông Thap fait son premier voyage au Japon

>> Le lotus à l’honneur à Dông Thap

>> Le Festival du village de Sen 2024 à Nghê An

>> Ouverture du 2e Festival du lotus de Dông Thap 2024

Ces racines de lotus ont fait l'objet d'une culture rigoureuse de 135 jours, puis ont été tranchées et surgelées à moins 25°C grâce à la technologie IQF afin d'assurer leur fraîcheur et leur qualité pour l'exigent marché japonais.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Thiên, directeur de l'usine de la société Sen Dai Viêt, a mis l'accent sur le respect strict des étapes du processus de production, dont l'analyse des échantillons de sol, d'eau et d'air des zones de culture, ainsi qu’un contrôle du processus de transformation.

Selon lui, le partenaire japonais prévoit d'importer huit conteneurs supplémentaires cette année, pour une valeur d'environ 7 milliards de dôngs (291 millions de dollars).

Cette réalisation s'ajoute aux performances d'exportation déjà bonnes de Dông Thap. Au cours des quatre premiers mois de cette année, son chiffre d'affaires à l'exportation a dépassé les 700 millions de dollars, soit un bond de 37,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Le riz, les craquelins aux crevettes et le textile-habillement figurent parmi les principaux produits d'exportation.

Vo Phuong Thuy, directrice du Département provincial de l'Industrie et du Commerce, a signalé une tendance à la hausse de la valeur des exportations pour la plupart des produits locaux.

En effet, les exportations de riz ont généré la valeur la plus élevée, avec plus de 300 millions de dollars, soit une augmentation de 149% en glissement annuel et dépassant déjà 90% de l'objectif annuel. Les produits aquatiques et les vêtements ont rapporté respectivement 185 et 65 millions de dollars.

VNA/CVN