La 5e inspection de la CE sur la lutte contre la pêche INN prévue en septembre ou octobre

La Commission européenne (CE) a convenu avec le Vietnam d'effectuer la 5e inspection sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) vers septembre ou octobre 2024, selon Nguyên Quang Hùng, directeur du Département de surveillance des ressources halieutiques (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural).