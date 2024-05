Cà Mau renforce le contrôle de sa flotte de pêche pour lutter contre la pêche INN

Renforcer l'application de solutions numériques dans le contrôle et la gestion de la flotte de pêche constitue un effort remarquable de la province méridionale de Cà Mau, qui abrite une zone de pêche de 80.000 km², pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).