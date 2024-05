Kiên Giang

Efforts inlassables pour le développement durable de la pêche hauturière

Pour contribuer à faire retrier le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les unités des garde-frontières de la province de Kiên Giang (Sud) ont déployé de manière synchrone de nombreuses solutions, traitant résolument les violations de l'exploitation des produits halieutiques.

Photo : VNA/CVN

Étant une unité gérant de nombreux moyens de pêche hauturière dans la province de Kiên Giang, dont plus de 1.000 navires de pêche, le poste des garde-frontières du port de Hon Chông, district de Kiên Luong, met toujours en œuvre strictement les activités d'inspection et de surveillance. L'unité accorde une attention particulière à la sensibilisation auprès des armateurs et des pêcheurs des réglementations légales en matière de pêche afin d'améliorer leur compréhension et leur responsabilité.

Selon le commandement des garde-frontières de Kiên Giang, la province compte actuellement près de 4.000 navires de pêche hauturière et de nombreuses îles et estuaires, notamment les zones de pêche adjacentes à de nombreux pays. Par conséquent, la lutte contre la pêche INN se heurte à de nombreuses difficultés.

Mettant en œuvre la directive N°32 du 10 avril 2024 du Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur de la pêche, la province de Kiên Giang demande à achever l’enregistrement, la certification et l’installation d'équipements de surveillance de croisière (VMS) à 100% navires de pêche. En outre, il faut mener de manière continue des inspections, des patrouilles des navires de pêche pour contrôler, prévenir et traiter toutes les violations liées à la pêche INN.

Selon le colonel Doàn Dinh Tranh, commissaire politique adjoint du Commandement des garde-frontières de Kiên Giang, sa région maritime sont adjacentes à celle de Cà Mau, de sorte que les garde-frontières de Kiên Giang échangent régulièrement avec leurs homologues de Cà Mau, de la région marine 5, de la garde-côte de la région 4 pour renforcer l'inspection et la supervision, prévenir et mettre fin aux violations de la pêche INN. Dans les temps à venir, la coopération continuera à être renforcée.

VNA/CVN