Le 9e salon international ILDEX Vietnam 2024

Le 9 e salon international du bétail, des volailles, des produits laitiers, de la transformation de la viande et de l’aquaculture ILDEX Vietnam 2024 a lieu du 29 au 31 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

L’événement organisé par la Sarl VNU Exhibitions Asia Pacific (Pays-Bas), en coopération avec le Centre des conférences et expositions TCC (Thaïlande), et sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam, vise à présenter et promouvoir les solutions et technologies pour l’élevage de bétail et de volailles, la production laitière, la transformation des viandes et l’élevage aquatique, à mettre à jour les tendances du marché et les critères d’élevage afin de renforcer l’import-export et les échanges commerciaux et de rétablir des partenariats en la matière entre les entreprises, domestiques comme étrangères.

ILDEX Vietnam 2024 a rassemblé 230 exposants nationaux et internationaux provenant de 32 pays, régions et territoires dont le Vietnam, les Pays-Bas, la Thaïlande, le Brésil, la France, l’Allemagne, les États-Unis. Les produits présentés allaient de l’élevage, à la médecine vétérinaire en passant par les équipements d’exploitations agricoles, les outils de transformation, d’emballage, de manutention et de réfrigération des œufs, l’alimentation animale, les matières premières/additifs pour l'alimentation animale, les équipements d’incubation des œufs, les équipements industriels de transformation des aliments, les céréales et matières premières, les laboratoires, les équipements et services de tests, la logistique et l’expédition de fret, la transformation de la viande, l’assaisonnement, l’emballage, la manutention, la réfrigération, le matériel d'abattage et les équipements pour le traitement des eaux usées.

Forte croissance

Lors de la cérémonie d’ouverture le 29 mai, Phung Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a souligné l’importance du salon ILDEX ainsi que les contributions significatives du Vietnam ces dernières années en terme d’élevage de bétail et volailles, de production laitière et d’élevage aquatique, et ce en dépit des impacts du changement climatique et des périodes de crise sanitaire provoquées par la pandémie de Covid-19.

« Comparativement à 2022, la croissance du PIB de la filière agricole du Vietnam a atteint 3,83% dont 5,72%, de taux de croissance de l’élevage de bétail et volailles et de l’aquaculture contribuant pour plus de 26% au PIB de l’agriculture », a déclaré M. Phung Duc Tiên. « En 2023, la production de viande de toutes sortes a atteint 7,79 millions de tonnes, en plus de 1,17 million de tonnes pour la production de lait frais et de 19,2 milliards d'œufs. L'élevage porcin du Vietnam continue de se classer 5e au monde en termes de nombre de bêtes et 6e en termes de production. L’élevage de volaille se classe au premier rang mondial et la production industrielle d'aliments pour animaux se classe au premier rang en Asie du Sud-Est », a-t-précisé.

Industrie laitière

L’industrie laitière du Vietnam a, quant à elle, une histoire de développement différente des autres industries de l'élevage. Elle nécessite des connaissances techniques assez rigoureuses, mais a jusqu'à présent affirmé son efficacité. La croissance de la production laitière est toujours établie à deux chiffres.

« Une entreprise laitière du Vietnam apparaît dans le Top 5 Brand Finance des marques de lait les plus durables à l'échelle mondiale, le Top 10 des marques de lait les plus précieuses à l'échelle mondiale et le Top 2 des marques fortes à l'échelle mondiale », a souligné M. Tiên.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en 2023, le secteur de la pêche a atteint une production de 9,3 millions de tonnes, en hausse de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Sur ce total, le volume des produits aquatiques est estimé à 6,6 millions de tonnes, soit une hausse de 1,8% et celui des crevettes, à 1,4 million de tonnes, en hausse de 5% sur un an.

Également au programme de l’ILDEX Vietnam 2024, des colloques sur le développement durable de l’élevage de bétail et volailles, de la production laitière et sur l’agriculture circulaire ainsi que des séances de rencontres d’affaires entre entreprises. ILDEX Vietnam 2024 profite également de la présence des ambassadeurs, consuls généraux, représentants du Brésil, de Thaïlande, de l’Association de l’agriculture biologique du Vietnam, de l’Institut des sciences agricoles du Vietnam et de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam.

Texte et photos : Truong Giang/CVN