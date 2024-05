Dông Thap : une variété de spécialités locales à la foire-exposition industrielle et commerciale

La foire-exposition industrielle et commerciale du delta du Mékong 2024 a ouvert ses portes le 15 mai au parc Van Miêu, ville de Cao Lanh, province de Dông Thap, réunissant près de 300 stands de 200 entreprises locales et nationales.

L’événement, organisé par le Comité populaire de la province de Dông Thap, en coopération avec le Département de la promotion de l’industrie et du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, s’inscrit dans le cadre du Festival du lotus de Dông Thap, tenu du 16 au 19 mai.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Hoàng Tài, directeur adjoint dudit département, a déclaré que Dông Thap était une province à fort potentiel, l'un des centres de production et de transformation agricoles de la région du delta du Mékong, possédant de nombreux avantages pour stimuler le développement économique agricole en particulier et l’économie en général.

La Foire industrielle et commerciale du delta du Mékong - Dông Thap 2024 est une activité de promotion commerciale, permettant une connectivité régionale importante, créant des opportunités pour les organisations, entreprises et coopératives de se rencontrer, d'échanger, d'apprendre, de promouvoir les produits typiques de chaque région et les spécialités locales. Dans le même temps, l’événement permet de promouvoir les activités commerciales, de renforcer les liens et les investissements entre les provinces et les villes de la région du delta du Mékong, ainsi que celles du Sud et de tout le pays.

En particulier, de nombreux produits à base de lotus sont exposés et mis en vente à l’événement, tels que le thé de lotus, le lait de lotus et diverses boissons à base de lotus, en plus des produits agro-alimentaires présentés par des coopératives des districts et villes de Lap Vo, Cao Lanh, Hông Ngu, Sa Dec, entre autres.

Valoriser les labels agro-alimentaires

Selon Nguyên Phuoc Thiên, vice-président du Comité populaire de la province de Dông Thap, la foire industrielle et commerciale du delta du Mékong - Dông Thap 2024 est l'un des programmes annuels importants, mis en œuvre par le ministère de l'Industrie et du Commerce en coordination avec les provinces et les villes pour promouvoir le commerce et relier les marchés des produits et des localités régionales. Cette foire se déroule en même temps que le 2e Festival du lotus de Dông Thap en 2024, dans le but de présenter le potentiel et les avantages locaux, créant les conditions nécessaires à l'expansion du marché pour connecter l'offre et la demande entre les provinces et les villes du delta du Mékong et à tout le Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Dông Thap estime qu'à travers le Festival du lotus, la foire industrielle et commerciale du delta du Mékong - Dông Thap 2024 contribuera à aider les entreprises à valoriser leurs produits, à trouver de nombreux partenaires, à signer de nombreux contrats et à définir de nouvelles orientations de production et de développement de leurs affaires. À cette occasion, les visiteurs auront également l’opportunité de découvrir les modèles de tourisme agricole rural.

Clôture : le 19 mai.

Texte et photos: Truong Giang/CVN