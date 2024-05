Le gouvernement durcit le contrôle des bateaux pour contrecarrer la pêche INN

Le gouvernement a ordonné des sanctions sévères pour toute violation de la réglementation relative au système de surveillance des navires (VMS) en vue de la révocation du carton jaune adressé par la Commission européenne (CE) pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Dans une dépêche envoyée le 15 mai aux ministres de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Information et de la Communication, de la Justice, de la Sécurité publique et de la Défense, ainsi qu’aux présidents des comités populaires des villes et provinces côtières, il a déclaré qu’après six ans de mise en œuvre des mesures synchrones contre la pêche INN, le pays a enregistré des progrès en matière de gestion des pêcheries, notamment l’installation des VMS.

Cependant, la situation de la pêche illégale dans les eaux étrangères reste complexe, a-t-il déclaré, ajoutant que cela est dû aux violations de la réglementation relative au VMS et au manque d’attention des autorités compétentes.

Si des sanctions sévères ne sont pas infligées, il sera difficile pour le Vietnam de faire retirer le "carton jaune", et le pays pourrait même recevoir un "carton rouge" lors de la prochaine inspection de la CE prévue en septembre-octobre de cette année.

Gérer la flotte de pêche nationale

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a demandé aux ministres concernés et aux présidents des comités populaires locaux de se concentrer strictement sur la mise en œuvre de solutions contre la pêche INN, ainsi que sur la détection et la sanction des violations de la réglementation relative au VMS.

Photo : VNA/CVN

Ils doivent travailler en étroite collaboration pour réviser le système et mieux gérer la flotte de pêche nationale afin de détecter en temps opportun tous les bateaux dont le dispositif est désactivé ou ou désinstallé. Les travaux doivent être terminés au troisième trimestre.

Un mécanisme de communication doit être mis en place pour partager les informations pertinentes entre les ministères et les provinces et sensibiliser le public à ce problème.

Les autorités compétentes doivent surveiller et entretenir des contacts réguliers avec les communautés de pêcheurs, tout en effectuant des inspections régulières de la qualité et de l’installation du VMS pour détecter et traiter ceux qui enfreignent la réglementation.

Les comités populaires des villes et provinces côtières doivent assurer les ressources nécessaires à l’installation du VMS sur les bateaux de pêche mesurant à partir de 15 mètres.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est chargé de rendre compte de la mise en œuvre de la dépêche au Premier ministre Pham Minh Chinh et au vice-Premier ministre Trân Luu Quang, chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle de la pêche INN.

VNA/CVN