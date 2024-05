Cà Mau va dépenser 20.000 milliards de dôngs pour développer l'industrie de la crevette

Cà Mau dépensera 20.000 milliards de dôngs (800 millions d'USD) pour promouvoir le développement de l'industrie de la crevette avec un plan selon lequel, d'ici 2030, la province la plus méridionale deviendra le plus grand centre d'élevage de crevettes de la région du delta du Mékong.

Photo : Minh Thu/CVN

Le plan de développement de l'industrie crevettière de Cà Mau a une vision jusqu'en 2050 et vise à développer une entreprise hautement productive, de qualité et compétitive, capable également de s'adapter au changement climatique et de protéger l'environnement.

La province dépensera plus de 4.000 milliards de dôngs du budget de l'État pour ce plan, le reste provenant des secteurs économiques.

D’ici 2025, Cà Mau vise à disposer d’une superficie de 280.000 ha d’élevage de crevettes d’eau douce, en partie salée, et de 20.000 ha de crevettes géantes d’eau douce. La production locale d’alevins de crevettes répondra à plus de 70% de la demande de la province et à 30% de la demande alimentaire.

La production devrait atteindre 280.000 tonnes de crevettes d'eau douce mélangées et 8.000 tonnes de crevettes géantes d'eau douce.

La province vise à augmenter les revenus provenant des exportations de crevettes chaque année à 1,4 milliard d'USD d'ici 2025, et à 1,65 milliard d'ici 2030.

D’ici 2050, ils ont l’ambition de devenir la plaque tournante mondiale de la transformation des crevettes, avec un chiffre d’affaires d’exportation de plus de 6 milliards d'USD par an.

Cà Mau encourage les investissements privés dans les zones d'élevage de crevettes super-intensives et vise à avoir cinq zones de ce type dans la province d'ici 2030.

La province est actuellement la plus grande zone d'élevage de crevettes du Vietnam avec une superficie aquacole estimée à 303.320 ha, dont près de 92% sont utilisés pour l'élevage de crevettes.

Cà Mau a exporté pour un milliard d'USD de crevettes en 2023, soit près de 30% des exportations totales de crevettes du Vietnam, selon les statistiques de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs des produits aquatiques.

VNA/CVN